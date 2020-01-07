В Японии выписали ордер на арест жены Карлоса Гона

По данным японских СМИ, супруга бежавшего из-под залога Карлоса Гона подозревается в лжесвидетельстве

Карлос Гон и его жена Кэрол до побега экс-главы автоконцерна из Токио (Фото: Issei Kato/Reuters)

Прокуратура Токио получила во вторник, 7 января, ордер на арест Кэрол Гон, жены бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает агентство Kyodo News.

По его данным, ордер выписан в связи с подозрением в лжесвидетельстве: власти подозревают, что супруга Гона, бежавшего из Японии, где его обвиняли в сокрытии доходов, дала ложные показания во время допроса в качестве свидетеля в Токийском окружном суде в апреле 2019 года.

Факт выдачи ордера на арест Кэрол Гон подтверждает также японский телеканал NHK. По его данным, оба супруга в настоящее время находятся на родине Кэрол — в Бейруте (Ливан), куда Гон прибыл после того, как тайно покинул Японию, нарушив условия освобождения под залог.

Представитель Гона сказал, что ордер связан с заявлениями, который бывший глава автоконцерна сделал на пресс-конференции в Бейруте. По его словам, девять месяцев назад супруга Гона приехала в Японию, чтобы ответить на вопросы прокуроров, после чего ее отпустили.