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В Японии выписали ордер на арест жены Карлоса Гона
По данным японских СМИ, супруга бежавшего из-под залога Карлоса Гона подозревается в лжесвидетельстве
Карлос Гон и его жена Кэрол до побега экс-главы автоконцерна из Токио (Фото: Issei Kato/Reuters)

Прокуратура Токио получила во вторник, 7 января, ордер на арест Кэрол Гон, жены бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает агентство Kyodo News.

По его данным, ордер выписан в связи с подозрением в лжесвидетельстве: власти подозревают, что супруга Гона, бежавшего из Японии, где его обвиняли в сокрытии доходов, дала ложные показания во время допроса в качестве свидетеля в Токийском окружном суде в апреле 2019 года.

Факт выдачи ордера на арест Кэрол Гон подтверждает также японский телеканал NHK. По его данным, оба супруга в настоящее время находятся на родине Кэрол — в Бейруте (Ливан), куда Гон прибыл после того, как тайно покинул Японию, нарушив условия освобождения под залог.

Представитель Гона сказал, что ордер связан с заявлениями, который бывший глава автоконцерна сделал на пресс-конференции в Бейруте. По его словам, девять месяцев назад супруга Гона приехала в Японию, чтобы ответить на вопросы прокуроров, после чего ее отпустили.

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Карлос Гон был задержан в Японии в ноябре 2018 года, он обвинялся в сокрытии доходов на $80 млн, а также в списании личных убытков на компанию Nissan на сумму $16 млн. 31 декабря стало известно, что Гон покинул Японию.

Сам экс-глава автоконцерна позднее заявил, что сейчас находится в Ливане и бежал не от правосудия, а от «политического преследования».
 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Япония, Nissan, Карлос Гон
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WSJ узнала подробности побега экс-главы Renault Карлоса Гона в Ливан
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Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан
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