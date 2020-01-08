Крушение украинского самолета в Иране , 08 янв, 08:54
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Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением Boeing в Иране
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа пассажирского Boeing, потерпевшего крушение в Иране. Об этом он написал в Facebook.
«По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли», — написал он. Посольство Украины уточняет данные об обстоятельствах катастрофы и списках погибших.
Пассажирский Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» утром 8 января вылетел из аэропорта Тегерана в Киев. Сразу после взлета лайнер потерпел крушение. Как сообщало иранское агентство Fars, авария произошла из-за «технического сбоя».
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