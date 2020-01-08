Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением Boeing в Иране

Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением Boeing в Иране

Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа пассажирского Boeing, потерпевшего крушение в Иране. Об этом он написал в Facebook.

«По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли», — написал он. Посольство Украины уточняет данные об обстоятельствах катастрофы и списках погибших.

Пассажирский Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» утром 8 января вылетел из аэропорта Тегерана в Киев. Сразу после взлета лайнер потерпел крушение. Как сообщало иранское агентство Fars, авария произошла из-за «технического сбоя».

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