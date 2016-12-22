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В Лос-Анджелесе назвали победителей премии «Золотой глобус»
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В Лос-Анджелесе назвали победителей премии «Золотой глобус»
Общество, 07:11
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В Лос-Анджелесе назвали победителей премии «Золотой глобус»
Лучшим фильмом по версии «Золотого глобуса» стала кинокартина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, претендовавшая на приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», осталась без наград
Режиссер Мартин Макдонах (слева) и актеры фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которую часто называют «репетицией «Оскара». Церемония проходила в ночь на 8 января по московскому времени в отеле «Беверли-Хилтон» в Лос-Анджелесе.

Лучшим драматическим фильмом была признана картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Он же получил «Золотой глобус» за лучший сценарий.

75-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Фотогалерея Еще 12 фото
Фотогалерея

Приз в номинации «Лучший фильм-комедия или мюзикл» получила работа Греты Гервиг «Леди Берд».

Гэри Олдмен стал лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Лучшей актрисой в драматическом фильме признали Фрэнсис Макдорманд, сыгравшую роль Милдред Хейз в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Победу в номинации «Лучший режиссер» праздновал Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды».

«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»
Общество

«Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал» завоевал «Рассказ служанки». Исполнительница главной роли в нем Элизабет Мосс стала лучшей актрисой в драматическом сериале. Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг Браун за роль в сериале «Это мы».

Лучшим мини-сериалом стала «Большая маленькая ложь». Сыгравшая в нем Николь Кидман была названа лучшей актрисой в этом жанре. Лучшим актером в мини-сериале стал Юэн Макгрегор за роль в картине «Фарго».

«Нелюбовь» Звягинцева вошла в шорт-лист премии «Оскар»
Общество

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победу одержала картина «На пределе» производства Германии и Франции. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», также представленный в этой номинации, остался без награды.

Лучшим анимационным фильмом была признана работа под названием «Тайна Коко».

90-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 4 марта. Фильм Звягинцева «Нелюбовь» также будет претендовать на победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Картина вошла в шорт-лист премии.

Российское кино на «Золотом глобусе» и «Оскаре»

«Золотой глобус»

До 2017 года советские и российские фильмы 12 раз (шесть — до начала 1990-х, еще шесть — после) номинировались на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако получали награду всего два раза. В 1969 году победу одержал фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука. В 2015 году приз получила картина Андрея Звягинцева «Левиафан».

Для Звягинцева нынешняя номинация на «Золотой глобус» уже третья. Кроме картин «Нелюбовь» и «Левиафан» в 2004 году на премию была номинирована его картина «Возвращение». Кроме Звягинцева из российских режиссеров на «Золотой глобус» претендовали Никита Михалков («Урга — территория любви»), Сергей Бодров-старший («Кавказский пленник»), Павел Чухрай («Вор») и Алексей Учитель («Край»).

«Оскар»

Премию «Оскар» в аналогичной категории за лучший фильм на иностранном языке советские и российские картины получали четыре раза из 15 номинаций. Обладателями награды становились картины «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (совместное производство Японии и СССР), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.

Из российских фильмов до номинации в этой категории также доходили картины «Урга — территория любви», «Кавказский пленник», «Вор», «12» и «Левиафан». Последний в 2015 году считался одним из главных фаворитов, но проиграл польской картине «Ида». В этом году «Нелюбовь» также выдвинута от России на «Оскар». Попадет ли очередной фильм Звягинцева в список номинантов, станет известно 23 января.

Советские и российские фильмы получали «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» («Разгром немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина, 1943) и «Лучший короткометражный анимационный фильм» («Старик и море» Александра Петрова, 2000).

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: США , кино , «Золотой глобус»
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