В Лос-Анджелесе назвали победителей премии «Золотой глобус»

Лучшим фильмом по версии «Золотого глобуса» стала кинокартина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, претендовавшая на приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», осталась без наград

Режиссер Мартин Макдонах (слева) и актеры фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которую часто называют «репетицией «Оскара». Церемония проходила в ночь на 8 января по московскому времени в отеле «Беверли-Хилтон» в Лос-Анджелесе.

Лучшим драматическим фильмом была признана картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Он же получил «Золотой глобус» за лучший сценарий.

Приз в номинации «Лучший фильм-комедия или мюзикл» получила работа Греты Гервиг «Леди Берд».

Гэри Олдмен стал лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Лучшей актрисой в драматическом фильме признали Фрэнсис Макдорманд, сыгравшую роль Милдред Хейз в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Победу в номинации «Лучший режиссер» праздновал Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды».

«Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал» завоевал «Рассказ служанки». Исполнительница главной роли в нем Элизабет Мосс стала лучшей актрисой в драматическом сериале. Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг Браун за роль в сериале «Это мы».

Лучшим мини-сериалом стала «Большая маленькая ложь». Сыгравшая в нем Николь Кидман была названа лучшей актрисой в этом жанре. Лучшим актером в мини-сериале стал Юэн Макгрегор за роль в картине «Фарго».

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победу одержала картина «На пределе» производства Германии и Франции. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», также представленный в этой номинации, остался без награды.

Лучшим анимационным фильмом была признана работа под названием «Тайна Коко».

90-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 4 марта. Фильм Звягинцева «Нелюбовь» также будет претендовать на победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Картина вошла в шорт-лист премии.