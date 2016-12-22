В Лос-Анджелесе назвали победителей премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которую часто называют «репетицией «Оскара». Церемония проходила в ночь на 8 января по московскому времени в отеле «Беверли-Хилтон» в Лос-Анджелесе.
Лучшим драматическим фильмом была признана картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Он же получил «Золотой глобус» за лучший сценарий.
Приз в номинации «Лучший фильм-комедия или мюзикл» получила работа Греты Гервиг «Леди Берд».
Гэри Олдмен стал лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Лучшей актрисой в драматическом фильме признали Фрэнсис Макдорманд, сыгравшую роль Милдред Хейз в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Победу в номинации «Лучший режиссер» праздновал Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды».
«Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал» завоевал «Рассказ служанки». Исполнительница главной роли в нем Элизабет Мосс стала лучшей актрисой в драматическом сериале. Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг Браун за роль в сериале «Это мы».
Лучшим мини-сериалом стала «Большая маленькая ложь». Сыгравшая в нем Николь Кидман была названа лучшей актрисой в этом жанре. Лучшим актером в мини-сериале стал Юэн Макгрегор за роль в картине «Фарго».
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победу одержала картина «На пределе» производства Германии и Франции. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», также представленный в этой номинации, остался без награды.
Лучшим анимационным фильмом была признана работа под названием «Тайна Коко».
90-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в Лос-Анджелесе 4 марта. Фильм Звягинцева «Нелюбовь» также будет претендовать на победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Картина вошла в шорт-лист премии.
«Золотой глобус»
До 2017 года советские и российские фильмы 12 раз (шесть — до начала 1990-х, еще шесть — после) номинировались на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако получали награду всего два раза. В 1969 году победу одержал фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука. В 2015 году приз получила картина Андрея Звягинцева «Левиафан».
Для Звягинцева нынешняя номинация на «Золотой глобус» уже третья. Кроме картин «Нелюбовь» и «Левиафан» в 2004 году на премию была номинирована его картина «Возвращение». Кроме Звягинцева из российских режиссеров на «Золотой глобус» претендовали Никита Михалков («Урга — территория любви»), Сергей Бодров-старший («Кавказский пленник»), Павел Чухрай («Вор») и Алексей Учитель («Край»).
«Оскар»
Премию «Оскар» в аналогичной категории за лучший фильм на иностранном языке советские и российские картины получали четыре раза из 15 номинаций. Обладателями награды становились картины «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (совместное производство Японии и СССР), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.
Из российских фильмов до номинации в этой категории также доходили картины «Урга — территория любви», «Кавказский пленник», «Вор», «12» и «Левиафан». Последний в 2015 году считался одним из главных фаворитов, но проиграл польской картине «Ида». В этом году «Нелюбовь» также выдвинута от России на «Оскар». Попадет ли очередной фильм Звягинцева в список номинантов, станет известно 23 января.
Советские и российские фильмы получали «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» («Разгром немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина, 1943) и «Лучший короткометражный анимационный фильм» («Старик и море» Александра Петрова, 2000).