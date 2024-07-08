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Снявшая «Миссию невыполнима» компания сольется со старейшей студией США

В результате слияния будет создана новая компания стоимостью около $28 млрд. Сделка пройдет на фоне падения акций Paramount Global на 75% за последние пять лет
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Skydance Media и Paramount Global объявили о слиянии, следует из пресс-релиза Paramount. Сделка между компаниями стала результатом многомесячных переговоров.

Би-би-си уточняет, что в рамках сделки неисполнительный председатель Paramount Шари Редстоун продаст контрольный пакет акций компании, принадлежащий ее семье. В результате будет создана новая компания New Paramount с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $28 млрд.

«Мы надеемся, что сделка со Skydance позволит Paramount продолжить успешно работать в этой быстро меняющейся среде», — заявила Редстоун. Би-би-си пишет, что слияние происходит на фоне трансформации индустрии развлечений.

Сделка позволит основателю независимой киностудии Skydance Дэвиду Эллисону, сыну основателя американской технологической компании Oracle Ларри Эллисона, стать новым влиятельным лицом в Голливуде, отмечает CNBC. Его компания появилась в 2006 году, тогда же вышел первый ее фильм «Эскадрилья «Лафайет», в финансировании также участвовала компания Metro-Goldwyn-Mayer.

В 2009 году Skydance заключила пятилетнее партнерство по совместному производству и финансированию фильмов с Paramount Pictures. Это соглашение дважды продлевалось, вплоть до 2021 года. Skydance продолжила работать со студией над ее франшизами. Среди кинокартин, которые были сняты Skydance, есть в том числе фильмы из франшизы «Миссия невыполнима» и «Терминатор». Компания не публикует данные о своих доходах.

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Бизнес
Фото:Mario Tama / Getty Images

В соответствии с соглашением Skydance инвестирует около $8 млрд в New Paramount, включая выплату $2,4 млрд медиахолдингу National Amusements. Ее сеть насчитывает около 1,5 тыс. кинотеатров в США, Великобритании и Латинской Америке, она контролирует Paramount.

Главным исполнительным директором и председателем совета директоров New Paramount станет Дэвид Эллисон, президентом — председатель совета директоров RedBird Sports & Media и экс-глава NBCUniversal Джефф Шелл.

Завершение этой сделки зависит от одобрения регулирующих органов и других обычных условий закрытия. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2025 года.

Paramount представляет собой медиа-конгломерат, который был образован путем повторного слияния CBS Corporation и Viacom в декабре 2019 года, которые, в свою очередь, были созданы в результате разделения первоначального Viacom в 2005 году. Основные активы компании включают Paramount Pictures, кино и телевизионные студии, CBS Entertainment Group (включая бренд CBS), домашние сети (которые состоят из базирующихся в США базовых и премиальных сетей кабельного телевидения, включая MTV). Студия с момента своего основания в 1912 году сняла множество известных фильмов, включая «Крестный отец» и «Звездный путь». Студия — одна из двух старейших в США — она открылась 8 мая 1912 года, всего на 9 дней позднее самой первой — Universal Pictures (30 апреля 1912 года).

С конца 2019 года стоимость Paramount снизилась почти на $17 млрд, поскольку ее традиционный телевизионный бизнес разрушался быстрее, чем стриминговый сервис Paramount+ мог приносить прибыль, отмечает CNBC. За последние пять лет акции Paramount Global упали более чем на 75%. Текущая рыночная капитализация компании составляет $8,22 млрд, за последний год она снизилась на 27,5%.

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Теги
Георгий Смирнов
Paramount слияние Голливуд
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