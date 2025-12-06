WSJ рассказала, зачем команда Трампа может помешать «мегасделке» Netflix

 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
WSJ: в Белом доме обеспокоены сделкой о покупке Warner Bros. стримингом Netflix
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В администрации Трампа обеспокоены сделкой Netflix и Warner Bros., Белый дом может оказать давление на антимонопольные органы, чтобы заблокировать ее, пишет WSJ. Это может сыграть на руку Paramount, чей глава близок к Трампу
Netflix NFLX $100,24 -2,89% Купить
Warner Bros. Discovery WBD $26,08 +6,28% Купить
Фото: Mike Blake / Reuters

Советники президента США Дональда Трампа, включая чиновников Белого дома, обеспокоены заключением «мегасделки» по приобретению стриминговым сервисом Netflix киностудии Warner Bros., сообщил The Wall Street Journal высокопоставленный сотрудник администрации.

Газета пишет, что администрация президента может оказать давление на антимонопольные органы, чтобы заблокировать сделку в пользу Paramount, которая также претендовала на слияние с Warner Bros., но последняя отклонила предложение. Этим летом Paramount перешла под контроль Skydance Media, которой руководит Дэвид Эллисон — сын сооснователя Oracle Ларри Эллисона, которого WSJ называет соратником Трампа.

Профессор юридической школы Кардозо Сэм Вайнштейн в комментарии изданию заявил, что Белый дом, скорее всего, будет влиять на действия регулирующих органов в большей степени, чем при предыдущих администрациях. WSJ отмечает, что во время первого президентского срока Трампа Минюст безуспешно пытался оспорить сделку по слиянию телекоммуникационной компании AT&T с медиахолдингом Time Warner после того, как Трамп раскритиковал освещение его деятельности телеканалом CNN, принадлежащего Time Warner.

Об этой ситуации пишет и The Washington Post. Газета также напоминает, что в 2010-м на тот момент глава Time Warner Джеффри Бьюкс критически отнесся к возможной конкуренции с Netflix. «Это немного похоже на то, собирается ли албанская армия захватить мир? Я так не думаю», — сказал он.

В 2018-м AT&T закрыла сделку о покупке Time Warner, объединенная компания получила название WarnerMedia. В 2022 году WarnerMedia и Discovery объединились в компанию Warner Bros. Discovery.

Netflix объявила о покупке студии Warner Bros.
По данным WSJ, Минюст США начал расследование, укрепит ли сделка доминирующее положение Netflix в медиаиндустрии. Netflix приобретает у Warner Bros. Discovery непосредственно киностудию Warner Bros., а также стриминговый сервис HBO Max и канал HBO. В материале говорится, что Netflix и HBO Max вместе будут контролировать около 30% рынка платных стримингов в США.

При этом, согласно руководящим принципам Минюста США, если объединенная компания занимает более 30% рынка, слияние считается незаконным. Netflix настаивает на том, что рынок стриминговых платформ должен включать также бесплатные сервисы, например, YouTube, пишет WSJ.

Кроме того, по словам собеседника газеты, знакомого с вопросом, Netflix считает, что доказательств ущерба конкуренции при слиянии нет даже на рынке, ограниченном платными стримингами: на начальном этапе Netflix планирует сохранить HBO Max как отдельную услугу, хотя не исключает создания новых пакетов в будущем.

Издание отмечает, что расследование о слиянии обычно занимает не менее 10 месяцев, прежде чем правительство подает иск, оспаривая подобные сделки. Сделка Netflix и Warner Bros. Discovery, как ожидается, будет закрыта в течение 12-18 месяцев, после выделения подразделения глобальных сетей Warner Bros. Discovery — Discovery Global — в новую публичную компанию. Это должно произойти в третьем квартале следующего года. В подразделение войдут каналы CNN, TNT HGTV и Discovery+. Они предметом сделки с Netflix не являются.

WSJ уточняет, что Netflix согласился выплатить Warner так называемый компенсационный взнос в размере $5,8 млрд, если сделка будет сорвана из-за того, что компании не смогут получить необходимые разрешения. Газета подчеркивает, что этот сбор является одним из самых высоких в истории: он составляет 8% от общей суммы сделки, что значительно превышает более распространенный диапазон в 1-3%.

Netflix приобретет Warner Bros., HBO и HBO Max за $82,7 млрд. Как пишет Financial Times, стриминг получит промежуточный кредит на покупку в размере $59 млрд, который профинансируют Wells Fargo (около $30 млрд), BNP Paribas ($20,7 млрд) и HSBC (почти $9 млрд).

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Netflix Warner Bros. Paramount Дональд Трамп антимонопольное расследование
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
