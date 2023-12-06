Командира СОБРа «Рысь» задержали после обнаружения тел с гирями на ногах

Одного из руководителей СОБРа, входящего в состав Росгвардии, Алексея Алпатова, задержали в ходе расследования двойного убийства в нулевых — тела жертв с привязанными к ногам гирями нашли в водоеме, говорят источники РБК

Фото: МВД России

Начальника штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексея Алпатова, который входил в преступную банду, задержали в рамках расследования дела об убийстве двух человек в начале нулевых, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, информацию подтвердил другой источник, близкий к следствию.

Собеседники РБК рассказали, что в апреле этого года ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД по подозрению в двойном убийстве. Он дал показания на своих подельников, которые легли в основу дальнейшего расследования и позволили задержать Алпатова, а также оперуполномоченного Главного управления полицейского спецназа Сергея Волостных (бывший сотрудник спецназа «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД), об их задержании сегодня сообщил депутат и бывший представитель Росгвардии Александр Хинштейн.

По словам источника, в 2003 году было возбуждено дело по факту похищения двух человек (ч. 2 ст. 126 УК). Тогда преступники требовали от родных выкуп в размере полумиллиона долларов. Собеседник рассказал, что в октябре 2021 года дело было передано в Главное следственное управление СК для дальнейшего расследования. Следствию удалось установить, что похищенные были убиты, их тела с привязанными к ногам гирями обнаружили на дне подмосковного водоема.

В течение полугода силовики проверяли информацию, полученную от информатора, и проводили оперативную разработку. Также со слов источника известно, что были задержаны еще шесть бывших сотрудников СОБРа, которые получали деньги от перевозчиков наличности за силовое сопровождение.

МВД утром 6 декабря сообщило о задержании членов преступной группировки, которая совершала преступления с 1998 года по настоящее время на территории Москвы и регионов. В банду входило около 20 человек, среди которых были действующие сотрудники МВД, в том числе подразделений спецназа и ГИБДД, служащие внутренних войск и вооруженных сил, а также гражданские, некоторые в прошлом проходили службу в органах внутренних дел и внутренних войсках.

Основателями банды были бывший российский военнослужащий и сотрудник СОБР МВД (последний погиб в 2006-м в аварии). Лидера банды задержали весной, сообщили в МВД.

Члены банды совершали убийства, похищения людей, разбойные нападения, всего на их счету свыше 30 преступлений.