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Общество ,  
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Фигурантам дела о надувных танках дали по четыре года колонии

Обвиняемым по делу о надувных танках дали по четыре года колонии
Бывшим военным дали по четыре года и одному месяцу колонии по делу о надувных танках и назначили штраф. Их обвинили в приготовлении к мошенничеству. Обоих освободили от отбывания срока с учетом времени под арестом
Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Мещанский суд Москвы вынес приговор экс-советнику главного управления вооружений Минобороны Юрию Здравило и бывшему советнику департамента ведомства по обеспечению гособоронзаказа Виталию Ликучеву по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), следует из базы данных суда. Публикация приговора запрещена.

В пресс-службе суда уточнили РБК, что обоих приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии, а также назначили штраф 900 тыс. руб. по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (приготовление к мошенничеству в особо крупном размере либо организованной группой). «С учетом времени нахождения под стражей и домашним арестом Здравило/Ликучев освобождены от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении.

Обвинение просило дать подсудимым по пять с половиной лет колонии, писал «Коммерсантъ». Издание уточняло, что в ходе процесса статью о взятке заменили на статью о мошенничестве.

Производитель надувных советских танков сообщил о росте спроса на 30%
Технологии и медиа
Фото:Michael Heitmann / dpa / Global Look Press

Здравило и Ликучев проходят по делу о так называемых надувных танках. Осенью 2020 года их задержали сотрудники ФСБ при получении взятки в 7,4 млн руб. от гендиректора НПП «Русбал» Александра Таланова. Компания Таланова выпускает 3D-макеты танков, самолетов и ракетных комплексов в натуральную величину. С воздуха или на большом расстоянии отличить копии от боевых машин, по заверению производителя, практически невозможно.

В главном военном следственном управлении СК, куда поступили материалы дела из ФСБ, Таланов платил не за конкретные контракты, а за общее покровительство, с тем чтобы со временем стать единственным поставщиком маскировочной техники в войска.

Здравило и Ликучев во время процесса настаивали, что стали жертвой провокации. Они напоминали, что на момент задержания являлись офицерами запаса, вышедшими в отставку. Их представители отмечали, что оба отставника никаких организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в военном ведомстве не выполняли и не могли организовать признание «Русбала» единственным поставщиком военного ведомства.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
приговор Мещанский районный суд Москвы офицеры мошенничество взятка

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Подробнее

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Производитель надувных советских танков сообщил о росте спроса на 30%
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Обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 лет
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