«Ъ» узнал, что обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 лет

Бывших офицеров Минобороны задержали осенью 2020 года при получении взятки в 7,4 млн руб. от гендиректора фирмы, производящей 3D-макеты танков в натуральную величину. По данным «Ъ», для них запросили по 5,5 лет лишения свободы

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Представитель прокуратуры предложил признать двух бывших офицеров Минобороны Юрия Здравило и Виталия Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и запросил для них по 5,5 лет лишения свободы, выяснил «Коммерсантъ».

Обвиняемые проходят по так называемому делу о надувных танках. Они были задержаны сотрудниками ФСБ осенью 2020 года при получении взятки в 7,4 млн руб. от гендиректора НПП «Русбал» Александра Таланова. Компания Таланова выпускает 3D-макеты танков, самолетов и ракетных комплексов в натуральную величину. С воздуха или на большом расстоянии отличить копии от боевых машин, по заверению производителя, практически невозможно.

Как посчитали в главном военном следственном управлении СКР, куда поступили из ФСБ материалы на офицеров, деньги Таланов платил не за конкретные контракты, а за общее покровительство, с тем чтобы со временем стать единственным поставщиком маскировочной техники в войска.

Здравило и Ликучев во время процесса настаивали, что стали жертвой провокации. Они напоминали, что на момент задержания являлись офицерами запаса, вышедшими в отставку. Их представители отмечали, что оба отставника никаких организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в военном ведомстве не выполняли и не могли организовать признание «Русбала» единственным поставщиком военного ведомства.

О том, что российские военные вновь заинтересовались закупками надувной военной техники, еще в 2013 году рассказывал РБК начальник научно-испытательной лаборатории НПП «Русбал» Юрий Степанов. «Как только министр [обороны] сменился, наши макеты тут же были разрешены для поставки в войска», — говорил он. Также Степанов отмечал, что хоть стоимость российских моделей в несколько раз превышает катайские аналоги, они сделаны гораздо качественнее и имеют множество подвижных элементов.

Спрос на надувную военную технику вырос после начала российской спецоперации на Украине. Так, чешская компания Inflatech, которая свыше 30 видов надувных военных приманок (в том числе танки, гаубицы, ракетные системы, в том числе американские HIMARS, а также самолеты), ранее сообщила Assosiated Press, что только за 2022 год бизнес компании вырос более чем на 30%. В компании также указали, что ожидают дальнейшего роста в следующие три—пять лет в двузначных значениях.

В описании продукции на сайте Inflatech говорится, что ее вес начинается от 60 кг; на то, чтобы развернуть такие приманки, необходимо от трех минут до получаса; при этом использовать их можно не менее 50 раз. Цена фальшивой техники — до $100 тыс. за единицу, указывает AP.