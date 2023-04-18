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Производитель надувных советских танков сообщил о росте спроса на 30%

Чешская фирма Inflatech: спрос на макеты надувной техники вырос на 30%
Компания Inflatech выпускает надувные танки, гаубицы и т. д. Такие макеты можно быстро развернуть, чтобы выдать их за настоящие и обмануть противника. Компания сообщила о росте спроса на продукцию с начала конфликта на Украине
Фото: Michael Heitmann / dpa / Global Look Press
Фото: Michael Heitmann / dpa / Global Look Press

Надувной макет военной машины из нейлоновой ткани можно развернуть с помощью вентилятора буквально за десять минут, рассказал инженер чешской компании Inflatech, которая производит такого рода приманки-копии настоящей техники, изданию The Economist. Компания специализируется на создании макетов китайских и советских танков, уточняет издание.

По сравнению с деревянными моделями надувные — более легкие и быстро устанавливаемые. Приманка из ткани может поместиться даже в рюкзаке. «Подключите насос, и через десять минут это танк», — сказал изданию инженер Inflatech.

В надувной форме можно изготовить практически любую часть военной техники, но есть проблемы с воспроизведением, например, тонких деталей вроде антенн на радарных системах, или танковых пушек. «Пушка слишком длинная, а давление не такое высокое, поэтому нам приходится использовать несколько алюминиевых труб в качестве опор», — сказал он.

Компания сообщила, что с начала военного конфликта на Украине спрос на ее продукцию вырос на 30%. Ранее глава Inflatech Войтех Фрессер отмечал, что ожидает дальнейшего роста в следующие три-пять лет в двузначных значениях. 

Associated Press указывало, что Inflatech выпускает более 30 надувных военных приманок — танки, гаубицы, ракетные системы, в том числе американские HIMARS, а также самолеты. Стоят такие копии до $100 тыс., писало агентство, в то время как настоящая военная техника обходится в разы дороже.

Суть использования надувных копий — обман систем видеонаблюдения противника. Камеры обнаруживают такую цель и, посчитав ее настоящей, военные ее уничтожают.

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В России также есть компании, которые выпускают надувные копии вооружений. Подобными разработками, например, занималось научно-производственное предприятие «Русбал», в 2013 году компания сообщала РБК, что у нее есть договоренности с Минобороны о поставке продукции. В 2018 году «РИА Новости» показало, как подразделения инженерных войск на полигоне разворачивают надувные истребители МиГ-31, танк Т-80 и зенитно-ракетную систему С-300.

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военная техника приманки Чехия Украина
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