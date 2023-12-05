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Политика ,  
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Кремль исключил возможность амнистии для женщин до конца года

Песков: амнистию женщин до конца года провести невозможно
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Провести амнистию для некоторых категорий осужденных женщин до конца этого года невозможно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он напомнил, что президент накануне сказал, что вопрос заслуживает того, чтобы быть рассмотренным и проработанным. «Пока, конечно же, нет никакой конкретики, все только предстоит еще рассмотреть», — отметил Песков.

Накануне президент Владимир Путин на заседании СПЧ поддержал идею подготовке амнистии «некоторых категорий женщин». С этим предложением к главе государства обратилась член СПЧ Ева Меркачева. Она выступила за амнистию всех женщин, которые осуждены за ненасильственные преступления и у которых есть несовершеннолетние дети. Путин назвал большие сроки за ненасильственные преступления спорными.

Материал дополняется

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Юлия Волкова Юлия Волкова
амнистия женщины Владимир Путин Дмитрий Песков

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