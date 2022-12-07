Аналитики допустили 1 млн смертей из-за COVID в Китае

При отмене ограничений ежедневная смертность в Китае может вырасти до 20 тыс. человек к середине марта, система здравоохранения не справится с числом госпитализаций

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В Китае в ближайшие месяцы может умереть 1 млн человек во время «зимней волны» пандемии коронавируса в случае продолжения отмены строгих ограничений. Это следует из результатов моделирования макроэкономической консультативной группы Wigram Capital Advisors, изучающей Азию и составлявшей модели развития ситуации для правительств во время пандемии, пишет Financial Times.

Китайские власти долгое время поддержали политику «нулевой терпимости» к COVID-19, что приводило к суровым ограничениям. После недавних протестов китайские чиновники начали отменять некоторые части ограничительной системы, в частности массовое тестирование, электронное отслеживание контактов и государственный карантин.

Исследователи уверены, что такие меры могут спровоцировать беспрецедентную «зимнюю волну» новых заболеваний коронавирусом, с которыми не удастся справиться китайской системе здравоохранения. Согласно прогнозам, при дальнейшем сворачивании ограничений, ежедневная смертность достигнет 20 тыс. человек к середине марта при 70 тыс. ежедневных госпитализаций, к концу марта потребность в отделениях интенсивной терапии превысит их вместимость в десять раз и достигнет пика.

Во время летнего всплеска заболеваний ежедневное число смертей сократится до 4 тыс. человек, пик будет в июле, в общее число госпитализаций летом достигнет 200 тыс. человек, зимой — 500 тыс., следует из прогнозов.

На результатах прогнозов сказалось то, что в Китае не смогли наладить полные курсы вакцинаций десятков миллионов пожилых граждан, а также решить проблему нехватки отделений интенсивной терапии спустя три года после появления инфекции, отмечает FT.

«Нынешний пропагандистский посыл заключается в том, что отмена ограничений ничего не будет стоить. <...> Риск заключается в том, что они недооценивают, сколько работы — и затрат — остальной мир проделал и понес, чтобы дойти до того, чтобы жить с COVID», — пояснил директор Wigram Родни Джонс.

Он указал, что власти Китая никак не подготовились к отмене ограничений, а глава КНР Си Цзиньпин, «похоже, делает это импульсивно в ответ на протесты, а не в рамках тщательно продуманной политической программы».



Массовые акции против жестких ковидных ограничений в Китае начались 25 ноября. Поводом для митингов стал пожар в городе Урумчи, во время которого погибли десять человек. По данным газеты South China Morning Post, здание находилось в зоне «высокого риска» из-за коронавируса, поэтому выход из него мог быть затруднен. Власти города это отрицали.

При этом в Китае в ноябре выявили новый рост числа заражений COVID-19, 25 числа обнаружили почти 33 тыс. новых заболевших за сутки, днем позднее — более 35 тыс. случаев. South China Morning Post указывала, что это рекордные показатели заболеваемости. В Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Урумчи и других городах затем начали ослаблять ограничения.

В начале декабря Национальное управление здравоохранения Китая разрешило заболевшим бессимптомно или с легкими симптомами лечиться дома, их будут переводить в больницы, если состояние ухудшится.