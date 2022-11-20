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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае впервые с мая умер заболевший коронавирусом

В Китае впервые с мая умер пациент с коронавирусом

В Китае впервые с мая умер пациент с коронавирусом, сообщила официальная газета партийного комитета Пекина Beijing Daily.

Заболевший — 87-летний мужчина — умер в Пекине 19 ноября. Диагноз поставили 11 ноября, тогда у него проявлялся только сухой кашель. Спустя два дня врачи подтвердили у заболевшего пневмонию. К 19 ноября она развилась до тяжелой бактериальной инфекции в легких, у мужчины возник септический шок.

Септический шок — это тяжелая форма сепсиса, при которой из-за инфекции нарушается работа внутренних органов и резко снижается артериальное давление. У пациента с этим синдромом нарушается кровообращение. Кислород и другие полезные вещества не поступают к тканям, в результате развивается полиорганная недостаточность.

В Китае за последние сутки выявили 24 435 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Из них 626 выявили в Пекине. Китайские власти делят все выявленные в стране случаи заражения на подтвержденные и бессимптомные. При этом обе подгруппы включают в себя еще две — местные и завозные.

Все случаи, о которых идет речь, относятся к континентальному Китаю. Статистика для Гонконга, Макао и Тайваня, который Китай считает своей территорией, считается отдельно.

Всего с начала пандемии в континентальном Китае выявили 286 197 подтвержденных случаев, 260 141 таких пациентов выздоровели, а 5 227 – умерли.

Заболеваемость коронавирусом в Китае, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начала расти в августе. На фоне роста числа заболевших власти Гонконга предупредили, что могут ограничить обслуживание пациентов, которые не нуждаются в экстренной медицинской помощи. В Гуанчжоу на фоне очередного локдауна начались протесты. Недовольные условиями ограничений вышли на улицы и снесли ограждения, которые власти поставили для препятствования распространению заболеваемости Сейчас темпы постепенно снижаются.

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