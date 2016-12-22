Суд постановил удалить статьи о связях Усманова с Шакро Молодым

Басманный суд Москвы удовлетворил иск миллиардера, основателя и основного акционера USM Holdings Алишера Усманова, который требовал удалить публикации в интернет-СМИ о его предполагаемой связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Согласно постановлению суда, с сайта Russian Criminal должны быть удалены три материала. Администраторы портала должны будут выпустить опровержение содержащимся в них данным, которые оспаривает Усманов, и выплатить ему компенсацию в размере 50 тыс. руб.

В качестве соответчика по иску выступал Роскомнадзор, он поддержал решение суда. Сам ответчик в суд не пришел и попросил рассмотреть иск без него.

Роскомнадзор, выступавший соответчиком по иску, поддержал удаление материалов. Ответчик в суд не пришел, попросив рассмотреть иск без него. Усманов подал иск о защите чести и достоинства в суд 3 декабря.