Алишер Усманов получил пятую госнаграду

Предприниматель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, это уже пятая имеющаяся у него государственная награда. Церемония вручения прошла в Кремле.

У Усманова также есть ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Почета и знак отличия «За благодеяния». По количеству госнаград он сравнялся с владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым, у которого их также пять.

Первыми на то, что Усманов получил пятую госнаграду, обратили внимание «Открытые медиа». «Ощущение чуда, которое со мной происходит в той стране, которой руководит Владимир Владимирович, продолжается. Спасибо Аллаху, еще одна пятилетка прошла», — цитирует издание слова предпринимателя на вручении ордена.

Супруга предпринимателя, Ирина Винер-Усманова, получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.