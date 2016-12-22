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Apple $194 (+11,45%) прогноз БКС к 21.02.19 Купить
Micron $43 (+20,18%) прогноз БКС к 23.11.19 Купить
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Бизнес , 17:16
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Алишер Усманов получил пятую госнаграду

Предприниматель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, это уже пятая имеющаяся у него государственная награда. Церемония вручения прошла в Кремле.

У Усманова также есть ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Почета и знак отличия «За благодеяния». По количеству госнаград он сравнялся с владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым, у которого их также пять.

Первыми на то, что Усманов получил пятую госнаграду, обратили внимание «Открытые медиа». «Ощущение чуда, которое со мной происходит в той стране, которой руководит Владимир Владимирович, продолжается. Спасибо Аллаху, еще одна пятилетка прошла», — цитирует издание слова предпринимателя на вручении ордена.

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На благо страны и отрасли: как бизнесмены получали госнаграды

Супруга предпринимателя, Ирина Винер-Усманова, получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Госнаграды также вручили Роману Ротенбергу (Орден дружбы), предпринимателю и главе тренерского штаба сборной России по хоккею и певцу Льву Лещенко (орден «За заслуги перед отечеством» I степени), народному артисту РСФСР.

Теги: Алишер Усманов
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