Усманов потребовал удалить из интернета три статьи о себе и Шакро Молодом

Миллиардер Алишер Усманов подал иск в Басманный суд Москвы, в котором потребовал заблокировать в интернете три статьи, в которых его связывают с делом вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова) и другими криминальными авторитетами. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Она пояснила, что Усманов подал иск о защите чести и достоинства. «В иске Усманов просит 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, удалить три статьи: «Алишер Усманов. Статус: «авторитет», «Алишер Усманов в деле Шакро» и статью о связях с ОПГ», — рассказала Царева. Она уточнила, что указанные статьи были опубликованы на сайте Russian Criminal.
Царева добавила, что Роскомнадзор также привлечен в качестве ответчика, поскольку Усманов «просит запретить данную информацию» о нем, а это «может сделать только Роскомнадзор».
Захарий Калашов, известный также как Шакро Молодой, в конце марта был приговорен Никулинским судом Москвы к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по двум эпизодам вымогательства. Первый касался владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким (8 млн руб.), второй — директора «Норднефтьгаза» Льва Гарамова (10 млн руб.).
28 ноября Мосгорсуд признал приговор законным.
РБК направил запросы в Роскомнадзор и USM Holdings Алишера Усманова.
Один из самых резонансных исков о защите чести и достоинства Усманов подавал против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Миллиардер оспаривал утверждение, что в качестве взятки передал премьер-министру Дмитрию Медведеву земельный участок на Рублевке в виде пожертвования в благотворительный фонд «Соцгоспроект», связанный с главой правительства. Кроме того, Усманов оспаривал еще ряд утверждений, которые содержались в фильме-расследования «Он вам не Димон». Суд первой инстанции постановил удалить фильм из интернета. В августе 2017 года Мосгорсуд смягчил это решение — Навального обязали вырезать фрагменты фильма.