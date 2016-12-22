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СМИ сообщили о скорых переменах в руководстве Пенсионного фонда
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СМИ сообщили о скорых переменах в руководстве Пенсионного фонда
Общество, 06:35
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СМИ сообщили о скорых переменах в руководстве Пенсионного фонда
Почти половина замов главы ПФР Антона Дроздова в ближайшее время рискуют уйти в отставку. Это может привести и к увольнению самого Дроздова, полагают источники «Коммерсанта»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В скором времени в Пенсионном фонде России сменится часть руководства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В отставку могут уйти трое из семи заместителей главы фонда Антона Дроздова.

Один из заместителей уже подал заявление об увольнении, судьба еще двух чиновников решится в ближайшее время. В пресс-службе фонда подтвердили, что от занимаемой должности уже освобожден замглавы правления Борис Гукайло, работавший в ПФР с 2009 года. Он занимался вопросами закупочной деятельности, капитального строительства и прочей административно-хозяйственной деятельностью. По словам собеседников издания, уход Гукайло связан со сканадалами о строительстве зданий Пенсионного фонда в регионах — в октябре, к примеру, в Красноярске по делу о хищении средств был арестован замглавы регионального отделения ПФР.

Свою должность готовится покинуть и замглавы правления Алексей Иванов, отвечающий за развитие ИТ-инфраструктуры и информатизацию. Его уход может быть связан с высказанной вице-премьером Татьяной Голиковой критикой работы ПФР в цифровой сфере. Еще один кандидат на скорое увольнение — Николай Козлов, курирующий взаимодействие с негосударственными пенсионными фондами. «Вопрос о его отставке будет решен по результатам переходной кампании в зависимости от объема фальсифицированных заявлений», — пояснил источник издания на пенсионном рынке.

Один из собеседников «Коммерсанта» указывает на то, что с уходом половины членов своей команды из ПФР может уйти и сам глава фонда Антон Дроздов. Косвенной причиной этого источник называет приход ена вице-премьерскую позицию Татьяны Голиковой. Вместе с тем, решение об уходе Дроздова вряд ли будет принято до весны 2019 года.

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Сотрудники УФСБ России задержали замуправляющего Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Алексея Трофимова 26 ноября. Причиной стала покупка двух административных зданий площадью 1700 кв. м. по завышенной стоимости: хотя контракт был заключен на сумму 130 млн руб., проверка показала, что их реальная стоимость - 54 млн руб. До этого, в конце октября суд в Коми приговорил экс-главу департамента капитального строительства и имущественных отношений Пенсионного фонда России Сергея Рыжкова к десяти годам тюрьмы за взятку 12,5 млн руб.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Пенсионный фонд
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