СМИ сообщили о скорых переменах в руководстве Пенсионного фонда

Почти половина замов главы ПФР Антона Дроздова в ближайшее время рискуют уйти в отставку. Это может привести и к увольнению самого Дроздова, полагают источники «Коммерсанта»

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В скором времени в Пенсионном фонде России сменится часть руководства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В отставку могут уйти трое из семи заместителей главы фонда Антона Дроздова.

Один из заместителей уже подал заявление об увольнении, судьба еще двух чиновников решится в ближайшее время. В пресс-службе фонда подтвердили, что от занимаемой должности уже освобожден замглавы правления Борис Гукайло, работавший в ПФР с 2009 года. Он занимался вопросами закупочной деятельности, капитального строительства и прочей административно-хозяйственной деятельностью. По словам собеседников издания, уход Гукайло связан со сканадалами о строительстве зданий Пенсионного фонда в регионах — в октябре, к примеру, в Красноярске по делу о хищении средств был арестован замглавы регионального отделения ПФР.

Свою должность готовится покинуть и замглавы правления Алексей Иванов, отвечающий за развитие ИТ-инфраструктуры и информатизацию. Его уход может быть связан с высказанной вице-премьером Татьяной Голиковой критикой работы ПФР в цифровой сфере. Еще один кандидат на скорое увольнение — Николай Козлов, курирующий взаимодействие с негосударственными пенсионными фондами. «Вопрос о его отставке будет решен по результатам переходной кампании в зависимости от объема фальсифицированных заявлений», — пояснил источник издания на пенсионном рынке.

Один из собеседников «Коммерсанта» указывает на то, что с уходом половины членов своей команды из ПФР может уйти и сам глава фонда Антон Дроздов. Косвенной причиной этого источник называет приход ена вице-премьерскую позицию Татьяны Голиковой. Вместе с тем, решение об уходе Дроздова вряд ли будет принято до весны 2019 года.

Сотрудники УФСБ России задержали замуправляющего Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Алексея Трофимова 26 ноября. Причиной стала покупка двух административных зданий площадью 1700 кв. м. по завышенной стоимости: хотя контракт был заключен на сумму 130 млн руб., проверка показала, что их реальная стоимость - 54 млн руб. До этого, в конце октября суд в Коми приговорил экс-главу департамента капитального строительства и имущественных отношений Пенсионного фонда России Сергея Рыжкова к десяти годам тюрьмы за взятку 12,5 млн руб.