В Красноярском крае арестовали замруководителя Пенсионного фонда

Сотрудники УФСБ России задержали замуправляющего Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Алексея Трофимова, сообщается на сайте краевого главка Следственного комитета России.

По версии следствия, в конце 2017 года краевой пенсионный фонд провел открытый аукцион на приобретение двух административных зданий площадью 1700 кв. м. Недвижимость предназначалась для нужд фонда в Ленинском районе Красноярска. Начальная цена контракта составляла 130 млн руб., однако следствие установило, что реальная стоимость зданий составляет 54 млн руб.

В кабинетах и квартирах ряда работников краевого Пенсионного фонда и изъяли документы, крупные денежные суммы и большое количество банковских карт. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В конце октября суд в Коми приговорил экс-главу департамента капитального строительства и имущественных отношений Пенсионного фонда России Сергея Рыжкова к 10 годам тюрьмы за взятку в 12,5 млн руб.

Также его оштрафовали на 180 млн руб. и запретили занимать ряд должностей в течение 12 лет после отбытия наказания. Его заместителя Игоря Кондратенко посадили на пять лет и оштрафовали на 36 млн руб. Взятку чиновники получили за проведение аукциона по купле-продаже здания для отделения Пенсионного фонда в Ухте.