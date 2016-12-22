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Дроздов рассказал об «обычных офисах» внутри «дворцов» Пенсионного фонда
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Дроздов рассказал об «обычных офисах» внутри «дворцов» Пенсионного фонда
Политика, 13:35
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Дроздов рассказал об «обычных офисах» внутри «дворцов» Пенсионного фонда
Здания Пенсионного фонда, которые называют «дворцами», построены по нормативам и внутри у них «обычные офисы», заявил глава фонда. По его словам, на строительство и ремонт фонд сейчас тратит чуть менее 1 млрд руб.
Антон Дроздов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в ответ на претензию депутата Госдумы о том, что отделения фонда расположены во «дворцах», заявил, что в зданиях фонда расположены «обычные офисы». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Насчет «дворцов». <...> Все они построены по нормативам, и просто нужно зайти внутрь — это обычные офисы», — сказал Дроздов. Он отметил, что у фонда есть несколько зданий, построенных около десяти лет назад, которые находятся на «центральных улицах больших городов». По его словам, эти здания принадлежат Росимуществу и фонду переданы в оперативное управление, в них также располагаются рабочие офисы.

Топовые проекты для строительства новых зданий фонда были утверждены в 2015 году, они были согласованы с Минстроем, добавил Дроздов.​ «Что касается средств, которые мы использовали на это, то неоднократные проверки показали, что эти средства использовались в соответствии с нормативами, которые нам установлены», — сказал глава ПФР.

​По его словам, фонд сейчас ведет строительство в основном в Крыму, «где необходимо организовать доступную среду или приличные условия для приема наших граждан». «На всю программу приведения зданий в порядок (у нас есть аварийные здания, пострадавшие в результате землетрясения) мы тратим порядка чуть менее миллиарда рублей на все про все», — заключил Дроздов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Счетная палата, которую она ранее возглавляла, проводила оценку зданий, которые строит ПФР «с точки зрения стоимости квадратного метра». Сейчас ПФР строит две клиентские службы в Москве и Крыму на 486 млн руб., говорила она.

Президент Владимир Путин в августе, говоря о том, что альтернативой пенсионной реформе называли продажу части госсобственности, оценил стоимость зданий ПФР в 120 млрд руб. «Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их порядка шести дней», — сказал тогда Путин.

С предложением сократить траты на Пенсионный фонд выступал сотрудничающий с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального Владимир Милов. Он отмечал, что фонд должен работать «как полностью автоматизированный онлайн-механизм и объективной потребности в такой роскошной недвижимости нет».

Путин, тем не менее, заметил, что в ПФР «слишком размахнулись со своими апартаментами». «Людей это раздражает. И я это также поддерживаю», — сказал президент.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Государственный Пенсионный Фонд , Антон Дроздов
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