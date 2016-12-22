Экс-глава департамента Пенсионного фонда получил 10 лет колонии за взятку

Суд в Коми признал виновными в получении взятки в 12,5 млн руб. бывшего главу департамента капитального строительства и имущественных отношений Пенсионного фонда России (ПФР) Сергея Рыжкова и его заместителя Игоря Кондратенко, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Рыжкова приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 180 млн руб. Кроме того, он 12 лет не сможет занимать определенные должности. Кондратенко получил пять лет в колонии общего режима, штраф в 36 млн руб. и лишен права работать на определенных постах в течение пяти лет. «Также судом принято решение о конфискации у подсудимых полученных в качестве взятки денежных средств», — отметили в СК. Там подчеркнули, что приговор еще не вступил в силу.​

По версии следствия, в 2013 году отделение ПФР в Коми провело аукцион, по итогам которого ООО «Рэйт» получило контракт о купле-продаже здания для отделения ПФР в Ухте. Стоимость сделки составила 165 млн руб. Рыжков и Кондратенко сговорились с одним из собственников недвижимости и способствовали заключению контракта. «За это они потребовали от собственника и представляемых им лиц денежное вознаграждение в размере 18 млн руб.», — рассказали в СК.

В 2015–2016 годах они получили часть взятки — 8 млн руб., после чего попали в поле зрения правоохранителей. В дальнейшем деньги передавались уже под контролем сотрудников ФСБ. Так, в 2017-м после передачи 4,5 млн руб. сначала задержали посредника, а после Рыжкова и Кондратенко.