«Коммерсантъ» узнал о просьбе BlaBlaCar урегулировать совместные поездки

Интернет-сервис по поиску попутчиков для автопоездок BlaBlaCar обратился к властям России с просьбой разработать правила для совместных поездок, в правительстве начали разработку документа. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо BlaBlaCar в правительство и обращение к

Издание выяснило, что Минтранс по поручению вице-премьера Максима Акимова должен создать рабочую группу, целью которой будет урегулирование правовых отношений во время совместных поездок, при которых пассажиры компенсируют водителю часть расходов. При этом в состав группы планируется включить представителей участников рынка, общественных организаций и властей. Эту информацию подтвердила представитель Акимова Алия Самигуллина.

При этом за основу решено взять предложения французской компании BlaBlaCar, которая обратилась в правительство России из-за обвинений в осуществлении коммерческих перевозок без лицензии.

«При использовании автомобиля для карпулинга водителю запрещается взимать плату с поездки за исключением разделения эксплуатационных и топливных расходов между водителем и пассажирами», — цитирует издание письмо компании к правительству.

В 2017 году ассоциация «Региональный автотранспортный союз» (РАС) обратилась в прокуратуру Тимашевского района Краснодарского края с просьбой запретить распространение информации о деятельности BlaBlaCar, сославшись на то, что сервисом пользуются владельцы автобусов, работающие без лицензии.

По словам главы РАС Алексея Дынько, после появления интернет-сервиса, объем официально зарегистрированных междугородних перевозок упал на 15-20%. Прокуратура поддержала жалобу и направила иск в суд, который, в свою очередь, запретил распространение информации о работе BlaBlaCar.Компания обжаловала это решение и апелляцию удовлетворил вышестоящий суд.