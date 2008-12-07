Папа римский и все католики молятся за упокой души Алексия II

Папа римский Бенедикт XVI со скорбью вспомнил и призвал молиться за упокой души патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Понтифик сказал в ходе своей воскресной проповеди " Ангелус" в Соборе Святого Петра, что он и все римские вместе с русскими православными возносят молитвы за усопшего, передает Associated Press.

"Его Святейшество Патриарх Алексий почил в Бозе на уходящей неделе. Мы молитвенно присоединяемся к нашим православным братьям, дабы вручить душу его доброте Господа, чтобы Он принял ее в Своем царствии света и мира".

Соболезнования по поводу кончины Патриарха продолжают поступать со всех уголков планеты. Со словами скорби обратились главы многих зарубежных государств, и первоиерархи практически всех мировых конфессий.

В настоящее время в храме Христа Спасителя в Москве продолжается прощание с Алексием II.

Напомним, Алексий II скончался 5 декабря 2008г. в своей подмосковной резиденции в Подмосковье на 80-м году жизни. Он возглавлял РПЦ с 1990г., более восемнадцати лет.

Патриарх будет похоронен во вторник в Богоявленском (Елоховском) кафедральном соборе в Москве.