Общество
0

МВД показало кадры задержания фигурантов дела об убийстве криптотрейдера

Кадры задержания фигурантов дела об убийстве криптотрейдера и его жены в ОАЭ
На данный момент по делу об убийстве Романа Новака и его жены арестованы три человека. Это Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. «Фонтанка» также писала о задержании четырех пособников

МВД показало кадры задержания фигурантов дела об убийстве криптотрейдера
Video

МВД показало кадры задержания фигурантов дела об убийстве криптоинвестора Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ.

В начале октября в ОАЭ были убиты криптотрейдер и его жена Анна. Супругов обманом вывезли на виллу и хотели похитить средства Новака с криптокошелька, но он оказался пуст, после чего пару убили.

Криптомошенника Новака с женой убили в ОАЭ. Что известно о его бизнесе
Политика
Роман Новак&nbsp;с&nbsp;женой Анной

По словам представителя МВД Ирины Волк, несколько человек задержаны в Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях. Обвиняемые похитили супругов с целью вымогательства криптовалюты, впоследствии они убили их, а тела закопали в пустынной местности, сообщила Волк. Сообщники помогали организовать похищение, арендовав автомобили и помещения, где удерживали пару.

По делу об убийстве супругов Новак Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал троих обвиняемых. Это Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. «Фонтанка» также писала о задержании четырех пособников.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
МВД убийство ОАЭ криптовалюта инвестор
