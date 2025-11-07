 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд арестовал одного из обвиняемых в убийстве криптоинвестора Новака

Суд арестовал одного из обвиняемых в убийстве криптоинвестора Новака и его жены
Следствие считает организаторами и исполнителями убийства криптоинвестора и его жены Константина Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина. Шахт арестован, задержаны также четверо пособников
Роман Новак с&nbsp;женой Анной
Роман Новак с женой Анной (Фото: t0r / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал одного из обвиняемых в убийстве криптоинвестора Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ Константина Шахта, об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов города. Ему вменяют п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК.

Шахт был задержан 6 ноября, на следующий день ему предъявили обвинение. Свою вину он отрицает.

«Возражал против удовлетворения ходатайства следователя. Процесс проходил в закрытом режиме. Срок меры — 28.12.2025 (1 месяц 23 суток)», — говорится в сообщении.

Следствие считает организаторами и исполнителями убийства криптоинвестора Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина, пишет «Фонтанка».

Криптомошенника Новака с женой убили в ОАЭ. Что известно о его бизнесе
Политика
Роман Новак&nbsp;с&nbsp;женой Анной

53-летний петербуржец Шахт был оперуполномоченным УМВД по Выборгскому району. В 2007 году его задержали с крупной партией наркотиков и осудили на 15 лет лишения свободы. Шахт отсидел 12 лет. В 2022 году он работал в УФСИН Коми, сообщает 78.ru. Пресс-служба ФСИН опровергает эту информацию. В ОАЭ он прилетел 1 октября, а через два дня улетел.

Шарыпов и Далекин были участниками боевых действий на Украине, но комиссованы по состоянию здоровья. Им также изберут меру пресечения.

46-летний петербуржец Шарыпов в ОАЭ прибыл 30 сентября, покинул страну 4 октября. 45-летний москвич Далекин в ОАЭ пребывал с 1 по 4 октября.

По делу также задержаны четверо пособников. По данным издания, они должны были улететь в ОАЭ, арендовать виллу и машину, купить ножи и гашеную известь. Молодые люди на допросе утверждали, что их наняли организовывать частную вечеринку, о готовящемся убийстве они ничего не знали.

Еще один подозреваемый, 38-летний Дмитрий Тебекин, после убийства супругов 5 октября вылетел в Грузию, сообщает 47News.

В начале октября Новака и его жену заманили на арендованную виллу под предлогом обсуждения инвестиций. Обвиняемые хотели получить криптокошелек Новака, на котором, как они считали, хранятся миллиарды долларов, но тот оказался пустым. Пару убили, тела расчленили и выбросили в мусорные баки.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Санкт-Петербург арест убийство криптовалюта инвестор
