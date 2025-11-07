 Перейти к основному контенту
Политика
0

Криптомошенника Новака с женой убили в ОАЭ. Что известно о его бизнесе

Появились подробности жестокого убийства криптомошенника Новака и его жены
В ОАЭ убит криптомиллионер Роман Новак и его жена Анна. Супругов обманом вывезли на виллу и хотели изъять средства Новака с криптокошелька, но он оказался пуст, после чего жертв убили и расчленили
Роман Новак и женой Анной
Роман Новак и женой Анной (Фото: t0r / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Что известно о Романе Новаке и его бизнесе

Новак — уроженец Санкт-Петербурга, владел приложением для быстрых криптопереводов Fintopio. Он организовал бизнес в 2023 году в ОАЭ. До этого развивал несколько проектов, в частности, криптокошелек Transcrypt и проект «Спорт в народ», посвященный фитнесу и правильному питанию. Как пишет 78.ru, Новака по итогу этой деятельности задержали и осудили за мошенничество на сумму более 7 млн руб.

В криптовалютном бизнесе Новак имел неоднозначную репутацию. В последние годы он привлекал средства на свой проект Fintopio обманным путем, утверждает телеграм-канал Mash. Потенциальным инвесторам он представлялся человеком, который имеет связи с арабскими принцами и создателем Telegram Павлом Дуровым.

Криптомошенника Романа Новака и его супругу убили в ОАЭ
Политика
Роман Новак и его жена&nbsp;Анна

Бизнесменам он предлагал покупать облигации компании с дисконтом, а также токены криптовалюты Дурова TON со скидкой 30–50%. Участникам схемы предлагалось вложить минимум 1 млн долларов с заморозкой на три года, средства обещали разморозить в 2025 году. Однако при выводе вложений выяснялось, что этих токенов не существует.

В октябре 2025 года СМИ сообщали, что Новаку удалось собрать около 500 млн долларов на развитие Fintopio с инвесторов из Китая и Ближнего Востока, после чего он скрылся в Южной Африке. В числе пострадавших также фигурировал неназванный депутат Госдумы.

Похищение и убийство

Трейдер с женой пропали в ОАЭ 2 октября. В этот день они должны были встретиться с потенциальными инвесторами в городе Хатта. Они сели в автомобиль, который должен был доставить их к месту встречи. После этого связь с ними пропала.

Как стало известно «Фонтанке», супругов доставили на съемную виллу, где у Новака потребовали ключ от его криптокошелька. Кошелек оказался пустым, после чего преступники убили супругов, расчленили тела, разложили их части по пакетам и выбросили в мусорные баки.

«Фонтанка» узнала, что убийцы супругов Новак расчленили их тела
Общество
Роман Новак и его жена Анна

По данным 78.ru, подозреваемых в похищении и убийстве пары задержали, все они граждане России. Одним из них, по информации издания, оказался бывший сотрудник ФСИН Константин Ш., который в 2010 году был осужден на 15 лет за сбыт наркотиков.

