 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

Часто используемая Трампом для перелетов военная база эвакуирована после доставки «подозрительной» посылки с неизвестным белым порошком. Несколько военных почувствовали себя плохо и попали в больницу
Дональд Трамп&nbsp;на военной базе&nbsp;&laquo;Эндрюс&raquo;
Дональд Трамп на военной базе «Эндрюс» (Фото: Alex Wong / Getty Images)

На военную базу Эндрюс США в Мэриленде доставили подозрительную посылку. Когда ее открыли, внутри обнаружили неизвестный белый порошок; у нескольких человек, находившихся поблизости, ухудшилось самочувствие, их госпитализировали, пишет CNN.

Людей эвакуировали из здания в качестве меры предосторожности, район оцеплен. «На место происшествия были отправлены сотрудники службы быстрого реагирования, которые определили, что непосредственной угрозы нет, и передали дело в управление специальных расследований. В настоящее время ведется расследование», — говорится в сообщении военной базы.

Президент США Дональд Трамп был на объединенной базе Эндрюс в среду, 5 ноября. Республиканец часто использует ее для своих перелетов, в том числе за рубеж.

Так, в августе хозяин Белого дома отправился оттуда на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным, а в октябре — на Ближний Восток.

Команда по работе с опасными материалами (HAZMAT) провела полевой тест, но он не выявил ничего опасного. Кроме белого порошка в посылке были материалы с политической пропагандой, их изучают следователи.

В Британии неизвестные украли с военной базы топливо
Общество
Фото:Carl Court / Getty Images

Помещение, где был вскрыт конверт, расположено в одном здании с центром подготовки ВВС Национальной гвардии, который выполняет роль связующего звена между ее бюро и подразделениями ВВС в каждом штате, уточняет CNN.

В ноябре 2024 года в ряд бельгийских государственных учреждений были доставлены письма с порошком, которым оказался стрихнин.

Стрихнин — токсичное вещество, широко используемое для борьбы с грызунами. В зависимости от дозы сам стрихнин и его препараты могут как оказывать лечебное действие, так и стать смертельным ядом. Вещество может проникать в организм при вдыхании и при приеме внутрь.

Одним из пострадавших стал сотрудник канцелярии премьер-министра, который отравился после контакта с порошком.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
американские военные США Дональд Трамп отравление
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп назвал отставку Пелоси после 40 лет в конгрессе великим событием
Политика
Reuters сообщил о планах США разместить военных на авиабазе в Дамаске
Политика
США и Китай договорились о создании каналов связи между военными
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Несчастные сотрудники — новая болезнь бизнеса. Что советуют ученые Образование, 09:31
Во Франции обеспокоились возможной продажей урана из Нигера России Политика, 09:27
Квантовая эра настанет через каких-то 10 лет. Кто вырвется в лидерыПодписка на РБК, 09:19
«Уралвагонзавод» ответил на данные о планируемых сокращениях сотрудников Общество, 09:15
В составе флота Китая появился третий авианосец Политика, 09:09
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
ВТБ описал схему обмана в мессенджерах с выводом средств через крипту Общество, 09:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Кассационный суд нашел искажение «природы спора» в деле о землях БарвихиПодписка на РБК, 09:00
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа Общество, 08:56
Овечкин сделал две передачи в матче против клуба Малкина в НХЛ Спорт, 08:54
Уровень сейсмичности на Камчатке вырос до экстремально высокого Общество, 08:50
Хегсет сообщил об ударе по судну с «наркотеррористами» в Карибском море Политика, 08:43
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В России предложили запретить продажу орехов с психоактивными веществами Общество, 08:30