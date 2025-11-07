СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

Часто используемая Трампом для перелетов военная база эвакуирована после доставки «подозрительной» посылки с неизвестным белым порошком. Несколько военных почувствовали себя плохо и попали в больницу

Дональд Трамп на военной базе «Эндрюс» (Фото: Alex Wong / Getty Images)

На военную базу Эндрюс США в Мэриленде доставили подозрительную посылку. Когда ее открыли, внутри обнаружили неизвестный белый порошок; у нескольких человек, находившихся поблизости, ухудшилось самочувствие, их госпитализировали, пишет CNN.

Людей эвакуировали из здания в качестве меры предосторожности, район оцеплен. «На место происшествия были отправлены сотрудники службы быстрого реагирования, которые определили, что непосредственной угрозы нет, и передали дело в управление специальных расследований. В настоящее время ведется расследование», — говорится в сообщении военной базы.

Президент США Дональд Трамп был на объединенной базе Эндрюс в среду, 5 ноября. Республиканец часто использует ее для своих перелетов, в том числе за рубеж.

Так, в августе хозяин Белого дома отправился оттуда на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным, а в октябре — на Ближний Восток.

Команда по работе с опасными материалами (HAZMAT) провела полевой тест, но он не выявил ничего опасного. Кроме белого порошка в посылке были материалы с политической пропагандой, их изучают следователи.

Помещение, где был вскрыт конверт, расположено в одном здании с центром подготовки ВВС Национальной гвардии, который выполняет роль связующего звена между ее бюро и подразделениями ВВС в каждом штате, уточняет CNN.

В ноябре 2024 года в ряд бельгийских государственных учреждений были доставлены письма с порошком, которым оказался стрихнин.

Стрихнин — токсичное вещество, широко используемое для борьбы с грызунами. В зависимости от дозы сам стрихнин и его препараты могут как оказывать лечебное действие, так и стать смертельным ядом. Вещество может проникать в организм при вдыхании и при приеме внутрь.

Одним из пострадавших стал сотрудник канцелярии премьер-министра, который отравился после контакта с порошком.