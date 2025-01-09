Эксперты выяснили состав порошка в письме в канцелярию премьера Бельгии

Фото: Mark Renders / Getty Images

В письмах с порошком, которые в ноябре 2024 года были доставлены в несколько бельгийских государственных учреждений, обнаружили стрихнин. Об этом сообщила бельгийская газета Le Soir со ссылкой на прокуратуру Брюсселя.

Ядовитое вещество было выявлено после проведения анализов. Одним из пострадавших стал сотрудник канцелярии премьер-министра, который получил отравление после контакта с порошком.

Стрихнин — токсичное вещество, широко используемое для борьбы с грызунами. В зависимости от дозы стрихнин и его препараты могут как оказывать лечебное действие, так и становиться смертельным ядом. Вещество может проникать в организм при вдыхании и при приеме внутрь.

20 ноября 2024 года письмо с белым порошком было доставлено в офис Министерства внутренних дел и штаб-квартиру Государственной безопасности на улице де ла Луа в Брюсселе. В связи с этим участок улицы был закрыт для движения между улицей Руаяль и внутренним кольцом.

Два дня спустя, 22 ноября, аналогичное письмо было обнаружено в офисе премьер-министра Бельгии Александра Де Кро. Сотрудник канцелярии премьер-министра пострадал при контакте с порошком, получив травму руки, и был немедленно госпитализирован для получения медицинской помощи. В остальных случаях о травмах не сообщалось, однако один из сотрудников был помещен на карантин в качестве меры предосторожности.

Расследование продолжается, на данный момент ни один подозреваемый не задержан, сообщили в прокуратуре Брюсселя в среду вечером.