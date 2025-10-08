 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Британии неизвестные украли с военной базы топливо

Британские войска приведены в состояние повышенной готовности после инцидента на военной базе Ларкхилл в Уилтшире, где неизвестные перерезали проволочное ограждение и похитили топливо из автоцистерны гражданского подрядчика. Об этом сообщает The Times.

Инцидент произошел 4 октября. По факту кражи начато расследование, была запущена военная операция под кодовым названиемWideawake, в рамках которой военнослужащим предписано быть более «внимательными».

Как отмечает издание, в казармах Королевской артиллерии в Ларкхилле может храниться много боеприпасов, включая летальное оружие. Сам объект — крупный учебный полигон, где солдаты испытывают различные артиллерийские и ракетные системы.

Кража вызвала обеспокоенность состоянием безопасности на военных объектах Великобритании, пишет газета. Происшествие последовало за аналогичным случаем на крупнейшей авиабазе страны Брайз-Нортон, куда летом проникли пропалестинские активисты и повредили самолеты-заправщики. После этого на военных базах усилили меры защиты.

Британская полиция назвала терактом нападение на синагогу в Манчестере
Общество
Фото:Phil Noble / Reuters

В конце сентября в Германии военно-транспортный самолет C130 обстреляли пиротехникой вскоре после взлета. Инцидент произошел на авиабазе Целле в Нижней Саксонии.

Самолет не пострадал, а экипаж сразу уведомил диспетчеров о случившемся. По данным полиции, начавшей совместное с бундесвером расследование, пиротехнический заряд взлетел примерно в 500 м от самолета, но не представлял угрозы для полета.

