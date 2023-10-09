Главного раввина России госпитализировали после танцев в синагоге

Берл Лазар (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Главного раввина России Берла Лазара госпитализировали после танцев в честь Симхат Торы в синагоге в Марьиной роще, сообщил РБК председатель общественного совета Федерации еврейских общин Борух Горин.

«На биму поднялся реб Берл. Он был не просто взволнован. «Мы знаем, что можем делать в этом месте в этот день в этой ситуации. Так уже было — 50 лет назад. Тогда Ребе нам сказал, что мы должны исполнять обычай танцевать с Торой больше, чем всегда — вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность, и так победим!» И раввин начал танцевать. И танцевал до полтретьего ночи. А в полтретьего ночи он упал», — рассказал Горин.

По его словам, ничего страшного с раввином не произошло. Лазару 59 лет.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю главного раввина России.

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