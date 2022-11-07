Умер создатель группы «Ласковый май»

Сергей Кузнецов (Фото: Виталий Смольников / ТАСС)

Российский композитор, создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет, передает «РИА Новости» со ссылкой на «Уралконцерт».

Кузнецов была автором хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и других, а также нескольких музыкальных проектов после ухода из «Ласкового мая» в 1989 году.

Кроме композиции он также активно занимался продюсированием. В 1992 году Кузнецов создал группу «Чернила для пятого класса», которая выступала до 2003 года. В 1999 году он создал группу «Стекловата», позже — группу «Чернильное небо», проект «ALIS», группы «Новые формы», «Радуга ночью», «Ангел и Кот» и «Лёха». В 2011 году Кузнецов создал группу «Spice Boys».

В июне 2022 года в возрасте 48 лет умер самый популярный солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов.

Музыкант родился 6 сентября 1973 года в поселке Пятки в Башкирии, в машине скорой помощи, когда его мать везли в роддом города Кумертау. В школу пошел в башкирском селе Старая Отрада, в 1985 году после смерти матери он попал в детский дом города Акбулак. Позднее он стал учиться в школе-интернате в Оренбурге, где познакомился с Кузнецовым, который был там руководителем музыкального кружка, тогда же появилась группа «Ласковый май».

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