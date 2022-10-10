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Умер клавишник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев
Михаил Афанасьев
Скончался Михаил Афанасьев — клавишник первого состава группы «Ласковый май», сообщил «РИА Новости» продюсер и создатель группы Андрей Разин.
«Ушел из жизни клавишник первого состава «Ласкового мая», который бессменно работал в моей группе всегда, бессменно сопровождал концерты мои. Это уникальный человек — Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе», — рассказал он.
Он также охарактеризовал музыканта как человека очень ответственного и надежного.
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