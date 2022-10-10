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Общество ,  

Умер клавишник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев

Михаил Афанасьев
Михаил Афанасьев (Фото: Ласковый Май 80-х / VK)

Скончался Михаил Афанасьев — клавишник первого состава группы «Ласковый май», сообщил «РИА Новости» продюсер и создатель группы Андрей Разин.

«Ушел из жизни клавишник первого состава «Ласкового мая», который бессменно работал в моей группе всегда, бессменно сопровождал концерты мои. Это уникальный человек — Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе», — рассказал он.

Он также охарактеризовал музыканта как человека очень ответственного и надежного.

Материал дополняется.

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