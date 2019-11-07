Силовики задержали бывшего мэра подмосковной Истры

Андрей Вихарев в конце сентября сообщил, что решил покинуть пост главы городского округа Истра по состоянию здоровья. По данным РБК, его подозревают в совершении должностных преступлений

Андрей Вихарев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев, покинувший свой пост в сентябре, задержан по подозрению в совершении должностных преступлений, сообщил РБК подмосковный чиновник, об этом же сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника РБК, силовики вменяют Вихареву нарушения при заключении контрактов. Собеседник также сообщил, что среди задержанных — Ирина Вишкарева, которая работала замом Вихарева в Волоколамске и Истре. Следственные действия проходят одновременно по восьми адресам, добавил источник РБК.

«С ним ведутся следственные действия. В администрации города, а также в доме у Вихарева проходят обыски», — сообщил собеседник ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области РБК посоветовали обратиться в Следственный комитет. Официальный представитель СК России Светлана Петренко не ответила на звонки РБК.

«Ничего подобного, у нас в администрации не было никаких обысков», — заявили РБК в пресс-службе администрации города Истры.