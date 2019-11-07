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Силовики задержали бывшего мэра подмосковной Истры
Андрей Вихарев в конце сентября сообщил, что решил покинуть пост главы городского округа Истра по состоянию здоровья. По данным РБК, его подозревают в совершении должностных преступлений
Андрей Вихарев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев, покинувший свой пост в сентябре, задержан по подозрению в совершении должностных преступлений, сообщил РБК подмосковный чиновник, об этом же сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника РБК, силовики вменяют Вихареву нарушения при заключении контрактов. Собеседник также сообщил, что среди задержанных — Ирина Вишкарева, которая работала замом Вихарева в Волоколамске и Истре. Следственные действия проходят одновременно по восьми адресам, добавил источник РБК.

«С ним ведутся следственные действия. В администрации города, а также в доме у Вихарева проходят обыски», — сообщил собеседник ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области РБК посоветовали обратиться в Следственный комитет. Официальный представитель СК России Светлана Петренко не ответила на звонки РБК.

«Ничего подобного, у нас в администрации не было никаких обысков», — заявили РБК в пресс-службе администрации города Истры.

27 сентября Вихарев сообщил, что решил покинуть пост главы городского округа Истра по состоянию здоровья.

«Нам много удалось сделать за этот короткий период. Часть проектов, инициаторами которых стали вы — жители округа, либо уже реализованы, либо находятся в стадии реализации. Часть осталась в планах, но я уверен, что новое руководство округа выберет наиболее достойные из них и проконтролирует, чтобы все идеи нашли свое воплощение», — написал он тогда на своей странице в сети «ВКонтакте».

На посту главы Истры Вихарев проработал менее года: и.о. главы Истры он стал в ноябре 2018 года, спустя месяц был избран главой округа. До этого, с марта 2018 года, Вихарев руководил Волоколамским городским округом. Он был назначен на эту должность на фоне конфликта между местными жителями и властями в связи с ситуацией вокруг мусорного полигона «Ядрово».

В декабре 2018 года РБК сообщал об обысках в администрации Волоколамского округа. Источники РБК утверждали, что обыски были связаны с заключением предыдущим главой района Вихаревым муниципальных контрактов на благоустройство на общую сумму более 500 млн руб. с организациями, аффилированными с ним.

В марте 2019 года стало известно, что Главное контрольное управление Московской области выявило нарушения при заключении контрактов на благоустройство центра Волоколамска.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгений Калюков, Алена Прохоренко
При участии: Екатерина Костина
Теги: Истра, криминал
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В администрацию Волоколамска вновь пришли силовики
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