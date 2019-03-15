Аудиторы нашли нарушения в контрактах на благоустройство Волоколамска

Аудиторы Главного контрольного управления Подмосковья обнаружили нарушения в контрактах на благоустройство Волоколамска. Среди них — завышение цен и приемка невыполненных работ

Вид на город ​Волоколамск (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Главное контрольное управление Московской области выявило нарушения при заключении контрактов на благоустройство центра Волоколамска, следуют из акта внеплановой выездной проверки (есть у РБК). Подлинность документа подтвердил источник, близкий к властям района.

Проверка Главконтроля области прошла после обысков ФСБ в Волоколамской администрации в начале декабря. Источник РБК уточнял, что обыски прошли в связи с заключением бывшим главой района Андреем Вихаревым муниципальных контрактов на благоустройство на общую сумму более 500 млн руб. с организациями, которые могли быть с ним аффилированы.

Во второй половине января ревизоры проверяли контракты на благоустройство сквера и пешеходной зоны у Дворца спорта «Лама» и прилегающей к городскому вокзалу Волоколамска площади по контракту за сентябрь 2018 года — январь 2019-го.

Всего в 2018 году на эти цели администрация Московской области выделила 198 млн, еще 2 млн — средства городского поселения. Деньги Волоколамск получил в рамках подмосковной программы создания комфортной городской среды, которую курирует министерство ЖКХ региона.

Ревизоры выявили, что администрация Волоколамского района приняла по факту невыполненные работы на 3,3 млн руб. и необоснованно завысила стоимость закупленной брусчатки на 28,3 млн руб. Среди других претензий — не представлены акты работ на 25,7 млн руб. и документы, подтверждающие стоимость оборудования и материалов на 43,4 млн руб. Еще 40 млн руб. власти Волоколамска освоить до Нового года не успели, в связи с чем должны их вернуть в областной бюджет.