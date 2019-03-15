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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Аудиторы нашли нарушения в контрактах на благоустройство Волоколамска
Аудиторы Главного контрольного управления Подмосковья обнаружили нарушения в контрактах на благоустройство Волоколамска. Среди них — завышение цен и приемка невыполненных работ
Вид на город ​Волоколамск (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Главное контрольное управление Московской области выявило нарушения при заключении контрактов на благоустройство центра Волоколамска, следуют из акта внеплановой выездной проверки (есть у РБК). Подлинность документа подтвердил источник, близкий к властям района.

Проверка Главконтроля области прошла после обысков ФСБ в Волоколамской администрации в начале декабря. Источник РБК уточнял, что обыски прошли в связи с заключением бывшим главой района Андреем Вихаревым муниципальных контрактов на благоустройство на общую сумму более 500 млн руб. с организациями, которые могли быть с ним аффилированы.

Во второй половине января ревизоры проверяли контракты на благоустройство сквера и пешеходной зоны у Дворца спорта «Лама» и прилегающей к городскому вокзалу Волоколамска площади по контракту за сентябрь 2018 года — январь 2019-го.

Всего в 2018 году на эти цели администрация Московской области выделила 198 млн, еще 2 млн — средства городского поселения. Деньги Волоколамск получил в рамках подмосковной программы создания комфортной городской среды, которую курирует министерство ЖКХ региона.

Ревизоры выявили, что администрация Волоколамского района приняла по факту невыполненные работы на 3,3 млн руб. и необоснованно завысила стоимость закупленной брусчатки на 28,3 млн руб. Среди других претензий — не представлены акты работ на 25,7 млн руб. и документы, подтверждающие стоимость оборудования и материалов на 43,4 млн руб. Еще 40 млн руб. власти Волоколамска освоить до Нового года не успели, в связи с чем должны их вернуть в областной бюджет.

Кроме того, контролеры выявили незаконное продление контракта. Заключалось соглашение в сентябре 2018 года — предельный срок по проекту значился 25 декабря, но контракт был продлен до 1 июля 2019 года, в связи с чем бюджет недополучил несколько миллионов рублей пени за просрочку работ

Подрядчиком по контракту на 196 млн руб. выступило ООО «Дельта строй». Компания была зарегистрирована 28 марта 2018 года, через несколько дней после назначения Вихарева исполняющим обязанности главы Волоколамского района, следует из данных базы СПАРК. Издание Daily Storm со ссылкой на Panama Papers называло эту компанию аффилированной с Вихаревым.

Вихарев возглавлял Волоколамск с марта по октябрь 2018 года. Соглашение с «Дельта строй», акты приемки и поручения на перечисление средств подписывала его первый заместитель Ирина Вишкарева. 

Вихарев был назначен в Волоколамск на фоне конфликта между местными жителями и властями в связи с ситуацией вокруг мусорного полигона «Ядрово». После него руководством района занялся Михаил Сылка, который до этого был замминистра экологии области. После ухода из Волоколамска Вихарев возглавил городской округ Истра, а Вишкарева стала его помощницей.​ 

РБК направил запрос в администрацию Волоколамского района. РБК отправил запрос руководителю Главного управления по информационной политике Подмосковья Анастасии Звягиной с вопросом о возможной реакции властей региона на проверку Главконтроля. Также РБК отправил запрос Андрею Вихареву с просьбой прокомментировать результаты ревизии.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Волоколамск, благоустройство, нарушение, госконтракты
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