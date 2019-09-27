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Политика ,  
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Глава подмосковной Истры Андрей Вихарев решил уволиться
Андрей Вихарев (Фото: Дмитрий Духанин / «‎Коммерсантъ»)

Глава подмосковного городского округа Истра Андрей Вихарев подал в отставку. Об этом сообщает местное издание «Истра.рф». Отставку чиновника подтвердил РБК один из подмосковных чиновников.

В своем Instagram он указал, что решил подать в отставку по состоянию здоровья. Артем Любимов, советник главы Волоколамского городского округа, который ранее возглавлял Вихарев, сказал РБК, что отставка состоялась по настоянию губернатора области Андрея Воробьева.

Андрей Вихарев стал и.о. главы Истры в ноябре 2018 года. Его предшественник Андрей Дунаев ушел в отставку по собственному желанию.

Материал дополняется

Автор: Владимир Дергачев
При участии: Григорий Набережнов
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