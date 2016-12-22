ФСБ пришла с обысками в администрацию Волоколамского района Подмосковья

По данным источников РБК, они проходят из-за контрактов на благоустройство, которые заключил бывший глава района. С конца октября местной администрацией руководит Михаил Сылка

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В здании администрации Волоколамского района Подмосковья сотрудники регионального УФСБ проводят выемку документов в связи с подозрениями о хищении бюджетных средств. «Опечатаны отдел закупок и бухгалтерия», — рассказал РБК источник, близкий к руководству района.

Источник уточнил, что обыски прошли в связи с заключением предыдущим главой района Андреем Вихаревым муниципальных контрактов на благоустройство на общую сумму более 500 млн руб. с организациями, аффилированными с ним. О том, что следственные действия были связаны с проверкой нецелового расходования средств при благоустройстве территории, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. При этом источник отметил, что речь идет о деятельности прошлой администрации города.

Сотрудница бухгалтерии муниципального учреждения, расположенного в том же здании, подтвердила РБК факт проведения обысков в здании администрации. «Приходил сотрудник ФСБ, показал свое удостоверение, попросил всех выйти из кабинета, его опечатали. То же самое было в закупках, кадрах, финуправлении. Это то, что я видела. Он потом допрашивал начальников этих отделов по одному», — сказала она.

Новый глава района Михаил Сылка не стал комментировать РБК обыски в администрации, перенаправив вопрос в свою приемную. В приемной отказались от комментариев, сославшись на закончившийся рабочий день.

Сылка возглавил Волоколамский район в конце октября, главу района выбрал совет депутатов. До этого он работал заместителем министра экологии и природопользования Подмосковья. До него, с марта этого года, районом руководил Андрей Вихарев — он был назначен на фоне конфликта между местными жителями и властями в связи с ситуацией вокруг мусорного полигона «Ядрово». На полигоне произошел выброс газа, после которого за медицинской помощью обратились более 50 детей.

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Протесты продолжились и после смены главы района. Мэр Волоколамска Петр Лазарев, согласовавший митинг против мусорного полигона, в конце октября ушел в отставку.

Вихарев, в свою очередь, в начале ноября стал исполняющим обязанности главы городского округа Истра.

Пресс-служба местной администрации 24 ноября сообщала, что Сылка осмотрел работы по благоустройству Волоколамского района. Они велись в сквере у Дворца спорта и у железнодорожного вокзала. Работы планируется завершить до конца 2018 года.