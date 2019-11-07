Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Индекс активности малого бизнеса подошел к стагнации, аудиторы предупредили о риске не достигнуть цели по росту населения, сторонников смертной казни стало больше, «захват» самолета в Амстердаме; главные новости — в обзоре РБК

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Малый бизнес приблизился к стагнации

Индекс деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) в России по итогам третьего квартала 2019 года снизился до 50,9 пункта. В первом и втором кварталах он составлял 52 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже — снижение.

Снижение до 50,9 пункта говорит о фактической остановке роста деловой активности малого и среднего бизнеса, следует из исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research.

Индекс в производстве снизился с 53,9 до 49,4 пункта, тогда как сфера услуг показала рост с 50,8 до 52,9 пункта.

Компоненты индекса — продажи, кадры, инвестиции и доступность финансирования. Три показателя из четырех в третьем квартале снизились.

«Судя по всему, продолжается или уход из бизнеса, или переход в серую экономику», — заявил РБК профессор департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. Он отметил, что большинство предприятий малого и среднего бизнеса работают в расчете на спрос населения: если доходы населения не растут, то возможности для развития бизнеса ограничены.

Счетная палата предупредила о риске не достигнуть цели по росту населения

Аудиторы ведомства зафиксировали, что естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд. На 1 сентября численность населения в России составила 146,7 млн человек, что на 52,5 тыс. меньше, чем в начале года.