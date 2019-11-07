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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Индекс активности малого бизнеса подошел к стагнации, аудиторы предупредили о риске не достигнуть цели по росту населения, сторонников смертной казни стало больше, «захват» самолета в Амстердаме; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Малый бизнес приблизился к стагнации

Индекс деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) в России по итогам третьего квартала 2019 года снизился до 50,9 пункта. В первом и втором кварталах он составлял 52 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже — снижение.

  • Снижение до 50,9 пункта говорит о фактической остановке роста деловой активности малого и среднего бизнеса, следует из исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research.
  • Индекс в производстве снизился с 53,9 до 49,4 пункта, тогда как сфера услуг показала рост с 50,8 до 52,9 пункта.
  • Компоненты индекса — продажи, кадры, инвестиции и доступность финансирования. Три показателя из четырех в третьем квартале снизились.
  • «Судя по всему, продолжается или уход из бизнеса, или переход в серую экономику», — заявил РБК профессор департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. Он отметил, что большинство предприятий малого и среднего бизнеса работают в расчете на спрос населения: если доходы населения не растут, то возможности для развития бизнеса ограничены.

Счетная палата предупредила о риске не достигнуть цели по росту населения

Аудиторы ведомства зафиксировали, что естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд. На 1 сентября численность населения в России составила 146,7 млн человек, что на 52,5 тыс. меньше, чем в начале года.

  • Миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 76%.
  • С января по август родились 994,3 тыс. человек, это на 83,8 тыс. меньше (или 7,8%), чем за аналогичный период прошлого года. Умерли при этом 1,213 млн человек, что на 33,7 тыс., или на 2,7% меньше показателей 2018 года.
  • В докладе Счетной палаты говорится, что сложившаяся ситуация создает серьезные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения. Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019–2024 годы, ставит целью повысить коэффициент рождаемости до 1,7 на женщину и снизить смертность населения старше трудоспособного возраста.

Число желающих вернуть смертную казнь выросло

Вернуть смертную казнь хотят 49% россиян, следует из опроса Левада-центра, проведенного в конце октября. В 2017 году такой ответ дали 44% респондентов.

  • Одновременно вырос и процент тех, кто считает, что смертную казнь нужно полностью отменить (с 16 до 19%), при этом доля опрошенных, выступающих за сохранение текущего положения, сократилась с 25 до 21%. Доля затруднившихся с ответом сократилась с 15 до 10%.
  • Чем старше опрошенные, тем чаще они выступают за возвращение смертной казни — среди людей старше 55 лет ее сторонников 55%, в возрасте от 40 до 54 лет — 53%, от 25 до 39 — 46%, от 18 до 24 — 35%.
  • Доля тех, кто предлагает казнить за изнасилование несовершеннолетних, составила 72%, за серийные убийства — 62%, за умышленное убийство — 45%, за терроризм — 44%, за торговлю наркотиками — 39%, за коррупцию — 26%.

В Амстердаме случайно передали сигнал о захвате самолета

Рейс авиакомпании Air Europe не смог вовремя вылететь из Амстердама в Мадрид 6 ноября, так как на борту воздушного судна сработал сигнал о захвате самолета. Авиаперевозчик заявил, что это произошло по ошибке.

  • Из-за сигнала был временно закрыт один из терминалов аэропорта, на место происшествия прибыла полиция, пассажиров вывели из самолета.
  • По данным издания De Telegraaf, инцидент произошел, когда пилот объяснял стажеру, что означают те или иные коды, передаваемые наземным службам.
Автор: Константин Нагаев
Теги: малый бизнес, смертная казнь, население, Амстердам
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