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Авиакомпания объяснила сообщения об угоне самолета в Нидерландах
Авиаперевозчик уточнил, что пилот лайнера случайно поднял тревогу о предполагаемом захвате самолета. Из-за сообщений об угоне из самолета вывели всех пассажиров и экипаж
Фото: Peter Dejong / AP

Авиакомпания Air Europe, чей рейс не смог своевременно вылететь из Амстердама в Мадрид 6 ноября, объяснила, что стало причиной инцидента. Ранее военная полиция объявила, что расследует подозрительную ситуацию на борту рейса.

«Ложная тревога. На рейсе Амстердам — Мадрид по ошибке сработало предупреждение, запускающее процедуры в связи с захватом самолета. Ничего не произошло, все пассажиры благополучно ожидают вылета в ближайшее время. Мы приносим извинения», — говорится в сообщении авиакомпании Air Europe в Twitter.

Нидерландские СМИ сообщали, что поступали сообщения об угоне самолета. Полиция позднее сообщила, что экипаж лайнера и его пассажиры благополучно покинули борт самолета. «Расследование продолжается», — говорилось в сообщении полиции в Twitter.

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Инцидент послужил поводом для временного закрытия терминала D в аэропорту Амстердама. CNN сообщал, что в аэропорту звучал сигнал тревоги.

В результате расследования, проведенного королевской нидерландской полиции, наш терминал D был временно закрыт. Сейчас амстердамский аэропорт Схипхол вернулся в обычный режим работы», — говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

Международный аэропорт Амстердама занимает третье место в Европе по объему пассажиропотока. Он уступает по загруженности только лондонскому аэропорту Хитроу и парижскому аэропорту имени Шарля де Голля.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: самолет, угон, Нидерланды
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В Сети появилось видео из аэропорта Амстердама после сообщений об угоне
Общество
Нидерландские СМИ сообщили о возможном угоне самолета
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