Авиакомпания объяснила сообщения об угоне самолета в Нидерландах

Авиакомпания объяснила сообщения об угоне самолета в Нидерландах

Авиаперевозчик уточнил, что пилот лайнера случайно поднял тревогу о предполагаемом захвате самолета. Из-за сообщений об угоне из самолета вывели всех пассажиров и экипаж

Фото: Peter Dejong / AP

Авиакомпания Air Europe, чей рейс не смог своевременно вылететь из Амстердама в Мадрид 6 ноября, объяснила, что стало причиной инцидента. Ранее военная полиция объявила, что расследует подозрительную ситуацию на борту рейса.

«Ложная тревога. На рейсе Амстердам — Мадрид по ошибке сработало предупреждение, запускающее процедуры в связи с захватом самолета. Ничего не произошло, все пассажиры благополучно ожидают вылета в ближайшее время. Мы приносим извинения», — говорится в сообщении авиакомпании Air Europe в Twitter.

Нидерландские СМИ сообщали, что поступали сообщения об угоне самолета. Полиция позднее сообщила, что экипаж лайнера и его пассажиры благополучно покинули борт самолета. «Расследование продолжается», — говорилось в сообщении полиции в Twitter.

Инцидент послужил поводом для временного закрытия терминала D в аэропорту Амстердама. CNN сообщал, что в аэропорту звучал сигнал тревоги.