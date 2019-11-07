СМИ узнали причину срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме

Сигнал тревоги был послан случайно, когда командир экипажа давал инструктаж стажеру, выяснило издание Telegraaf

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Инцидент в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме, в результате которого сработало предупреждение об угоне самолета, произошел, когда командир экипажа объяснял стажеру, что означают те или иные коды, посылаемые наземным службам. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf со ссылкой на свои источники.

Как уточняет телеканал NOS, предупреждение о захвате самолета — это не физическая кнопка в кабине пилотов, а код, передаваемый членами экипажа. По данным Telegraaf, капитан хотел объяснить стажеру, что означают те или иные коды. Код с предупреждением о захвате лайнера был отправлен случайно во время демонстрации.

Инцидент в Схипхоле произошел вечером 6 ноября. На рейсе авиакомпании Air Europe из Амстердама в Москву во время посадки сработало предупреждение о захвате самолета. К месту незамедлительно выехали спецслужбы, терминал D аэропорта был закрыт, а экипаж и пассажиров эвакуировали из самолета. Нидерландская полиция объявила, что проводит расследование «подозрительной ситуации» на борту лайнера.

Позднее авиаперевозчик сообщил, что сигнал тревоги был послан по ошибке. Никакой угрозы не было, пассажиры ожидают своего вылета. Авиакомпания также принесла извинения за случившееся.

