Чиновница объяснила свои слова о ненужности молодежи

Директор департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка Ольга Глацких сказала, что не говорила фразы о ненужности молодежи. Об этом она заявила в интервью телеканалу «360».
В воскресенье телеканал «ЭХО-ТВ 24» опубликовал видео, на котором Глацких сказала, что государство ничего не должно молодежи, потому что «оно не просило их рожать». Она также предложила родителям вкладываться вместе с государством в развитие своих детей.
«Клевета. Такой фразы в принципе не было», — сказал чиновница. Она отметила, что нужно смотреть контекст разговора, а не выдергивать из него слова. Глацких добавила, что видео сама не смотрела и ей «сложно комментировать», что тиражируют. Чиновница пояснила, что суть в том, что семья и родители — это залог хорошего развития молодежи, а государство выступает здесь помощником.
Директор департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка Ольга Глацких сказала, что не говорила фразы о ненужности молодежи. Об этом она заявила в интервью телеканалу «360».