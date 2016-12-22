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Чиновница объяснила свои слова о ненужности молодежи

Директор департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка Ольга Глацких сказала, что не говорила фразы о ненужности молодежи. Об этом она заявила в интервью телеканалу «360».

В воскресенье телеканал «ЭХО-ТВ 24​» опубликовал видео, на котором Глацких сказала, что государство ничего не должно молодежи, потому что «оно не просило их рожать». Она также предложила родителям вкладываться вместе с государством в развитие своих детей.

«Клевета. Такой фразы в принципе не было», — сказал чиновница. Она отметила, что нужно смотреть контекст разговора, а не выдергивать из него слова. Глацких добавила, что видео сама не смотрела и ей «сложно комментировать», что тиражируют. Чиновница пояснила, что суть в том, что семья и родители — это залог хорошего развития молодежи, а государство выступает здесь помощником.

После слов Глацких губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал, что лично разберется в инциденте и сделает выводы. Комментируя слова Глацких, он заявил, что чиновница «допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи». Он пояснил, что государство проводит демографическую политику и у него есть обязательства перед своими гражданами. Куйвашев сообщил, что лично поговорит с Глацких и попытается понять, оговорилась ли чиновница или это ее «продуманная позиция». ​Также он запросит полную видеозапись выступления, чтобы его оценить и сделать «оргвыводы».
Теги: Чиновник, Свердловская область, заявление
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