Чиновница объяснила свои слова о ненужности молодежи

Директор департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка Ольга Глацких сказала, что не говорила фразы о ненужности молодежи. Об этом она заявила в интервью телеканалу «360».



В воскресенье телеканал «ЭХО-ТВ 24​» опубликовал видео, на котором Глацких сказала, что государство ничего не должно молодежи, потому что «оно не просило их рожать». Она также предложила родителям вкладываться вместе с государством в развитие своих детей.



«Клевета. Такой фразы в принципе не было», — сказал чиновница. Она отметила, что нужно смотреть контекст разговора, а не выдергивать из него слова. Глацких добавила, что видео сама не смотрела и ей «сложно комментировать», что тиражируют. Чиновница пояснила, что суть в том, что семья и родители — это залог хорошего развития молодежи, а государство выступает здесь помощником.

После слов Глацких губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал , что лично разберется в инциденте и сделает выводы. Комментируя слова Глацких, он заявил, что чиновница «допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи». Он пояснил, что государство проводит демографическую политику и у него есть обязательства перед своими гражданами. Куйвашев сообщил, что лично поговорит с Глацких и попытается понять, оговорилась ли чиновница или это ее «продуманная позиция». ​Также он запросит полную видеозапись выступления, чтобы его оценить и сделать «оргвыводы».