ВС поддержал Козловского в деле о защите чести и достоинства

Верховный суд поддержал Козловского при рассмотрении жалобы на решение суда о признании порочащими актера сведений в телеграм-канале Виталия Бородина. Адвокат Бородина заявил, что тот выражал собственное мнение

Данила Козловский (Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»)

Верховный суд (ВС) России поддержал актера Данилу Козловского по делу о защите чести и достоинства из-за опубликованных главой общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталием Бородиным материалов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Суд рассмотрел жалобу Бородина на решение столичного суда, признавшего сведения, которые он опубликовал у себя в телеграм-канале, порочащими актера. Адвокат Бородина Никита Некрасов заявил, что его подзащитный выражал исключительно собственное мнение, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Он настаивал на удовлетворении жалобы.

Адвокат Козловского Юлия Андреева просила отказать в жалобе, отметив, что в суд своевременно предоставили необходимые доказательства. «В качестве дополнительного доказательства было представлено заключение, которое подтвердило, что высказывание Бородина о Козловском — это заявление о фактах, а не субъективное мнение», — заявила она.

В апреле 2023 года Бородин попросил прокуратуру Москвы провести в отношении Козловского проверку по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Он утверждал, что актер критиковал действия властей и призывал выходить на митинги, живя при этом в США.

Козловский в ответ на обвинения заявил, что не эмигрировал из России, а в США ездил для встречи с живущей там дочерью. По его словам, ставшие поводом для проверки высказывания были вырваны из контекста, а он произнес их перед актерами массовых сцен, объясняя задачи.

После этого Козловский подал иск о защите чести и достоинства в отношении Бородина. Пресненский суд признал опубликованные в телеграм-канале активиста сведения не соответствующими действительности, их обязали удалить и опубликовать официальное опровержение. Также с Бородина взыскали 1 рубль в качестве компенсации морального вреда. Это решение поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций.