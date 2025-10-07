 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ВС поддержал Козловского в деле о защите чести и достоинства

Верховный суд поддержал Козловского при рассмотрении жалобы на решение суда о признании порочащими актера сведений в телеграм-канале Виталия Бородина. Адвокат Бородина заявил, что тот выражал собственное мнение
Данила Козловский
Данила Козловский (Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»)

Верховный суд (ВС) России поддержал актера Данилу Козловского по делу о защите чести и достоинства из-за опубликованных главой общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталием Бородиным материалов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Суд рассмотрел жалобу Бородина на решение столичного суда, признавшего сведения, которые он опубликовал у себя в телеграм-канале, порочащими актера. Адвокат Бородина Никита Некрасов заявил, что его подзащитный выражал исключительно собственное мнение, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Он настаивал на удовлетворении жалобы.

Адвокат Козловского Юлия Андреева просила отказать в жалобе, отметив, что в суд своевременно предоставили необходимые доказательства. «В качестве дополнительного доказательства было представлено заключение, которое подтвердило, что высказывание Бородина о Козловском — это заявление о фактах, а не субъективное мнение», — заявила она.

В апреле 2023 года Бородин попросил прокуратуру Москвы провести в отношении Козловского проверку по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Он утверждал, что актер критиковал действия властей и призывал выходить на митинги, живя при этом в США.

Козловский в ответ на обвинения заявил, что не эмигрировал из России, а в США ездил для встречи с живущей там дочерью. По его словам, ставшие поводом для проверки высказывания были вырваны из контекста, а он произнес их перед актерами массовых сцен, объясняя задачи.

После этого Козловский подал иск о защите чести и достоинства в отношении Бородина. Пресненский суд признал опубликованные в телеграм-канале активиста сведения не соответствующими действительности, их обязали удалить и опубликовать официальное опровержение. Также с Бородина взыскали 1 рубль в качестве компенсации морального вреда. Это решение поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова, Елена Степанова Елена Степанова
Верховный суд Данила Козловский жалоба
Данила Козловский фото
Данила Козловский
актер, режиссер, продюсер
3 мая 1985 года
Материалы по теме
Козловский отсудил рубль после обвинений в призывах к митингам
Общество
Козловский заявил о победе над просившим проверить его на экстремизм
Политика
Козловскому запретили въезд в Латвию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Мишустин поручил проработать отмену электронной путевки для туризма Политика, 17:50
Bloomberg узнал о задаче НАТО найти дешевые средства уничтожения дронов Политика, 17:48
Капитана СКА дисквалифицировали на два матча КХЛ за грубый фол Спорт, 17:38
Госдума приняла закон об ужесточении требований к управляющим компаниям Недвижимость, 17:37
ГК ВИК и БелГАУ открыли Центр компетенций по диагностике РБК Компании, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Джокович побил рекорд Федерера на турнирах серии «Мастерс» Спорт, 17:28
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Налоговая инспекция подала в суд заявление о банкротстве Митрошиной Общество, 17:27
Моди по телефону поздравил Путина с днем рождения Политика, 17:26
Эрдоган поздравил Путина с Днем рождения и обсудил с ним Украину Политика, 17:23
Дзядко и Котрикадзе внесли в перечень террористов и экстремистов Политика, 17:22
Лукашенко по телефону поздравил Путина с днем рождения Политика, 17:20
На саммите в Душанбе решат вопрос об учреждении СНГ+ Политика, 17:19
Где в Европе заявляли об инцидентах с дронами. Инфографика Политика, 17:15