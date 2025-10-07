Минобрнауки сообщило о росте на 11% числа принятых в вузы по олимпиадам

Минобрнауки подвело итоги зачисления в вузы по итогам олимпиад — общее число принятых без экзаменов выросло на 11%, до 9,46 тыс. человек. Такие абитуриенты выбирали инженерные направления и экономику

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В 2025 году в российские вузы поступили на 11% больше победителей и призеров школьных олимпиад, которые имели право быть зачисленными без результатов ЕГЭ и вступительных испытаний. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Всего в вузы зачислили 9,46 тыс. олимпиадников, это 1,5% от общего числа бюджетных мест в этом году (619 тыс.). В прошлом году в российские университеты поступили 8,53 тыс. победителей и призеров олимпиад. По данным министерства, поступившие без вступительных испытаний в этом году отдавали предпочтения программам по прикладной математике и информатике, информатике и вычислительной технике, программной инженерии и экономики.

Лидером по количеству поступивших без вступительных испытаний среди вузов стала Высшая школа экономики, которая приняла почти 1,58 тыс. олимпиадников — это 38,6% от общего числа зачисленных в вуз на бюджет. Как уточнили РБК в пресс-службе ВШЭ, в прошлом году цифра была примерно такой же — 1,53 тыс. человек.

На втором месте — Университет ИТМО, в который, по данным Минобрнауки, зачислили 625 олимпиадников. В то же время подсчеты вуза немного отличаются. По данным ИТМО, в 2025 году вуз принял 728 победителей и призеров школьных олимпиад, что стало рекордным показателем для университета. Как указывал вуз, это также самый высокий показатель в Санкт-Петербурге. В 2024-м по результатам олимпиад в вуз поступил 681 человек.

Третье место, по данным Миноборнауки, занял Московский физико-технический институт с 589 олимпиадниками. Как уточнили РБК в вузе, это больше половины студентов, принятых на бюджетные места программ бакалавриата в этом году. При этом число таких абитуриентов уменьшилось по сравнению с прошлым годом, когда без вступительных испытаний зачислили 617 человек. Это связано с некоторыми изменениями в правилах приема вуза.

Количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ), поступивших без экзаменов в МФТИ, увеличилось на 50 человек и составило 228, уточнили в вузе. При этом университет сократил список олимпиад Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), дающих право поступать без вступительных испытаний. Таким образом, количество победителей и призеров этих олимпиад снизилось в сравнении с прошлым годом на 98 человек и составило 339 первокурсников, указали в пресс-службе МФТИ. Также в вуз на первый курс приняли 15 членов национальных сборных предметных олимпиад.

Топ-10 вузов по количеству зачисленных без вступительных испытаний, по данным Минобрнауки: Высшая школа экономики — 1587 человек. Национальный исследовательский университет ИТМО — 625 человек. Московский физико-технический институт (МФТИ) — 589 человек. Финансовый университет при правительстве — 534 человека. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана — 521 человек. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова — 520 человек. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте — 426 человек. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» — 419 человек. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна — 252 человека. Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы — 247 человек.

Тенденция к увеличению числа абитуриентов, которые поступают по результатам участия в олимпиадах и не сдают вступительные испытания, сохраняется последние два года. Представители вузов сообщали об этом во время подведения предварительных итогов приемной кампании.

В некоторых вузах на определенных программах олимпиадники заняли все выделенные бюджетные места. Например, в ИТМО в этом году так произошло с тремя программами: «Разработка программного обеспечения», «Инженерия искусственного интеллекта», а также совместной программой «Сбера» и «Яндекса» для разработчиков искусственного интеллекта — «AI360: ML NATIVE», но последняя в принципе не предусматривала конкурсный отбор по ЕГЭ (туда могли поступить только олимпиадники). В 2024 году без общего конкурса по результатам ЕГЭ осталось шесть программ, уточняли в вузе.

Также в 2024 году в Сеченовском медуниверситете после первой волны набора не осталось мест для желающих поступить на основании ЕГЭ и вступительных испытаний. Это вызвало возмущение части выпускников и их родителей, позже университет объявил о дополнительном наборе из-за отказа некоторых абитуриентов от зачисления. Как поясняли в вузе, сложилась уникальная ситуация: желающих поступить по результатам олимпиад оказалось больше, чем заложенных под них бюджетных мест.

В Министерстве науки и высшего образования сообщали, что проработают вопрос, предложив ограничить квоту для олимпиадников до 70% от всех бюджетных мест, а также признавать результаты олимпиад только за 11-й класс. Позже в министерстве заявили, что вопрос о совершенствовании правил приема «будет рассматриваться по итогам комплексного анализа приемной кампании и после детального обсуждения с профессиональным сообществом». Пока о каких-либо ограничениях в этой области речи не идет.