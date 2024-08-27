В ведущих медвузах в 2 раза выросло число поступивших по военным льготам

В этом году ведущие медицинские вузы набрали в два-три раза больше студентов по квоте для участников спецоперации и их детей, позволяющей в некоторых случаях поступать без экзаменов. Как изменился прием этого года — разбирался РБК

Абитуриенты у информационного стенда приемной комиссии Российского медицинского университет им. Пирогова (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Как изменились цифры приема по льготе для участников военной операции

Медицинские специальности вошли в перечень наиболее востребованных у абитуриентов, поступавших в этом году в вузы по отдельной квоте, выделенной для участников военной операции на Украине и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. Всего в рамках отдельной квоты на 2024/25 учебный год по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования были приняты более 14,9 тыс. человек, годом ранее по этой квоте приняли 8,6 тыс. учащихся.

Помимо медицины были востребованы такие направления, как информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, инженерные специальности, а также педагогическое образование.

РБК на основе ответов медвузов из двадцатки предметного рейтинга RAEX и размещенных на сайтах вузов приказов о зачислении проанализировал, как изменился набор абитуриентов по льготе для участников военной операции на медицинские специальности.

Указ о создании квоты для участников военной операции и членов их семей президент Владимир Путин подписал в мае 2022 года. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Претендующие на такое право поступления делятся на две категории: без предоставления результатов ЕГЭ и других экзаменов поступают Герои России и их дети; награжденные тремя орденами Мужества и их дети, а также дети, чей родитель погиб или получил увечье (ранение, травму, контузию) в ходе военной операции;

предоставляют результаты ЕГЭ и сдают внутренние испытания в университете дети участников военной операции.

Больше всего участников военной операции и их детей принял Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова. По отдельной квоте в вуз поступили 154 человека, следует из данных, опубликованных на сайте. Половина из них — 70 человек — не сдавали вступительные экзамены и не подавали результаты ЕГЭ. Это в два раза больше, чем в 2022 году, когда всего было принято 73 человека, из которых 28 поступили без экзаменов.

По 58 человек по льготе для детей участников спецоперации поступили в Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова и Ростовский государственный медицинский университет. Из них в РНИМУ им. Н.И. Пирогова без экзаменов прошли 16 человек. В прошлом году число льготников составляло 36 человек.

В Российском университете медицины Минздрава (до декабря 2023 года — Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова) число льготников для участников спецоперации выросло в два раза: с 23 до 49 человек, без экзаменов поступили 18.

Примерно в два раза выросло число принятых студентов в рамках этой квоты также в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова (с 12 до 25), Казанском ГМУ (с 12 до 25), Рязанском ГМУ им. академика И.П. Павлова (с 24 до 40), Сибирском государственном медицинском университете (с 27 до 42). Без экзаменов в СЗГМУ и Сибирский ГМУ в Томске поступили 12 человек, в Казани и Рязани — по десять человек.

В Кубанском ГМУ приняли в три раза больше студентов в рамках льготы — 37 человек (в 2022-м таких было 12). Без экзаменов в этот вуз поступили 14 выпускников.

Не слишком сильно по сравнению с предыдущим годом увеличилось число абитуриентов — военных льготников в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И.П. Павлова (с 36 до 44 человек) и Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете (с 32 до 36 человек). Меньше половины из них поступили без экзаменов: 17 и 18 соответственно.

Были в эту кампанию и вузы, в которые в этом году приняли меньше студентов по квоте, чем в предыдущем. К примеру, в Тюменский государственный медицинский университет в 2023 году приняли 38 таких студентов, а в этом году — 28.

Количество поступивших в рамках льготы в других медицинских вузах: факультет фундаментальной медицины МГУ — шесть студентов, трое — без экзаменов;

Башкирский государственный медицинский университет Минздрава — 42 студента, 14 — без экзаменов;

Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава — 31 студент, 15 — без экзаменов;

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского — 44 студента, 17 — без экзаменов;

Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава — 43 студента, десять — без экзаменов;

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко — 23 студента, двое — без экзамена.

Сколько еще человек поступили без экзаменов

Помимо увеличения числа поступивших в вузы по квоте для участников военной операции в этом году также выросло число призеров и победителей олимпиад. Такие абитуриенты поступают без сдачи вступительных испытаний в вузе и зачисляются в приоритетном порядке.

Так, в Сеченовском медуниверситете после зачисления абитуриентов в приоритетном порядке, включая льготников и целевиков, все оставшиеся бюджетные места заняли победители и призеры олимпиад, которые имеют преимущество перед другими абитуриентами, сообщили РБК в вузе. Согласно документам, опубликованным на сайте вуза, всего было зачислено 278 олимпиадников. Это вызвало возмущение других выпускников и их родителей. Позже университет объявил о дополнительном наборе в связи с отказом абитуриентов от зачисления. В вузе пояснили, что сложилась уникальная ситуация — таких абитуриентов оказалось больше, чем заложенных под них бюджетных мест.

В других медицинских вузах число олимпиадников уступает Сеченовскому университету. К примеру, на медфак МГУ по результатам олимпиад приняли 17 человек из 76 поступивших. В Российском университете медицины 36 олимпиадников. В Приволжском и Кубанском медуниверситетах в приоритетном порядке зачислили по пять человек, в Казанском — четыре, а в Башкирском — двоих.

О проблеме, связанной с высоким количеством призеров олимпиад в этом году, говорили и ректоры вузов других профилей, например руководитель Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин на пресс-конференции в начале августа, посвященной итогам приемной кампании.

Число мест для льготных категорий граждан и целевиков зафиксировано, а число для приема призеров олимпиад — нет. «Очень много выпускников имеют право поступить без вступительных испытаний, что, конечно, сокращает количество бюджетных мест на общий конкурс и сильно поднимает проходной балл», — указывал Гордин.

В Минобрнауки признали проблему и сообщили, что планируют ввести меры, чтобы исключить ситуацию, когда большее число бюджетных мест в вузе занимают олимпиадники. В частности, в министерстве предложили зачислять без вступительных испытаний только победителей и призеров олимпиад школьников за 11-й класс, а также победителей и призеров олимпиад школьников 1-го и 2-го уровней. Кроме того, предполагается ограничить квоту на прием — не более 70% поступающих по результатам олимпиад от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности.

«Вопрос о дальнейшем совершенствовании правил приема будет рассматриваться по итогам комплексного анализа текущей приемной кампании и после детального обсуждения с профессиональным сообществом», — сообщили РБК в Минобрнауки. Там обещали, что законные интересы всех категорий абитуриентов, включая школьников, одержавших победу на всероссийской олимпиаде в 8–10-х классах, будут защищены.

Как прошел целевой прием по обновленным правилам

Целевой набор на медицинские специальности обычно составляет примерно половину от общего набора на программы бакалавриата и специалитета.

Больше всего целевых студентов среди вузов, по которым удалось получить информацию, принял также Сеченовский университет — 820 студентов. Башкирский государственный медицинский университет на целевые направления принял 535 студентов из 1003, зачисленных на бюджет.

В Первом СПбГМУ им. академика И.П. Павлова в этом году 401 целевой студент из 725 поступивших на бюджет. Чуть меньше в Сибирском ГМУ: 366 целевиков из 911 зачисленных на бюджет, в Рязанском ГМУ: 324 из 535, в Санкт-Петербургском педиатрическом университете: 314 из 875, а в Тюменском ГМУ: 310 из 620.

Правила приема целевиков в этом году изменились — заработал сервис «Работа России», на котором работодатель размещает заявки на обучение с дальнейшим трудоустройством, а желающие на них откликаются.

«Мы уже видим, что новый механизм целевого обучения работает. И впервые это не та договорная история, которая была раньше, когда договаривались о целевом обучении еще даже до ЕГЭ. Сегодня это честный и открытый конкурс, и к нему есть интерес как у работодателей, так и у абитуриентов», — комментировала новый порядок приема вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Но у некоторых выпускников, поступавших на целевой прием, возникли проблемы. Портал MSK1.RU сообщал о том, что некоторые университеты оповестили абитуриентов об отказе в зачислении на бюджет, несмотря на их приоритетное право поступления. К примеру, выпускницу из Москвы, поступающую на целевое направление, в последний момент исключили из финального конкурсного списка Сеченовского университета, сославшись на то, что заказчик обучения неверно сформировал заявку.

Недоработки заметили и ректоры вузов. Многие работодатели оказались отстранены от согласования кандидатов на целевое обучение, указывали ректоры на пресс-конференции по итогам приемной кампании в начале августа. В таком случае работодатель не всегда может быть уверен, что поступивший целевой студент придет на работу после окончания обучения.

«Когда мы говорим о целевом приеме, это не способ поступить по меньшим баллам, а способ ранней профориентации, когда абитуриент имеет возможность работать на конкретном предприятии осознанно», — говорил Михаил Гордин, указывая на необходимость доработки нового порядка приема целевых студентов.