Минобороны сообщило об уничтожении 18 украинских дронов за ночь

За прошедшую ночь средства ПВО сбили и перехватили 18 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

Над Белгородской областью сбиты шесть дронов, еще шесть — над Воронежской, пять беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря и один — над территорией Ростовской области.

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