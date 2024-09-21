Власти Крыма сообщили о работе ПВО под Симферополем
«В районе Симферополя сработали системы ПВО. Жертв и разрушений нет», — сообщил в своем телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
Ранее, в 19:15, в Севастополе была объявлена ракетная опасность. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об угрозе прилета баллистической ракеты. Через 10 минут был объявлен отбой тревоги.
Крым регулярно подвергается ракетным атакам со стороны Украины. Одна из крупнейших произошла 23 июня, когда полуостров был атакован пятью ракетами ATACMS, одна из которых, как утверждало Минобороны России, из-за «воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки ракеты и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.
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