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Военная операция на Украине ,  
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Над Крымом сбили беспилотники

Сюжет
Военная операция на Украине
В Черном море уничтожены три украинских безэкипажных катера, которые двигались в сторону побережья Крыма, дроны сбиты в Брянской и Белгородской областях
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он привел предварительные данные, что уничтожены четыре беспилотника и три безэкипажных катера.

Министерство обороны опубликовало другие данные: оно сообщило, что над Крымом были сбиты три дрона. Позднее ведомство сообщило и о трех уничтоженных катерах.

Развожаев сказал, что гражданские объекты в городе не пострадали.

По данным Минобороны, еще два беспилотника были сбиты над Брянской областью, один — над Белгородской. В то же время брянский губернатор Александр Богомаз ночью сообщал о трех сбитых беспилотниках.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Накануне ночью и утром атакам дронов подверглись Ростовская, Воронежская, Брянская, Белгородская и — впервые — Кировская область. В районе Каменск-Шахтинского возник пожар на топливном складе после падения дрона, в городе Котельнич Кировской области сбили пять дронов, три из них упали на территории комбината «Зенит», загорелись, но позже были потушены.

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Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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