Над Крымом сбили беспилотники
Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он привел предварительные данные, что уничтожены четыре беспилотника и три безэкипажных катера.
Министерство обороны опубликовало другие данные: оно сообщило, что над Крымом были сбиты три дрона. Позднее ведомство сообщило и о трех уничтоженных катерах.
Развожаев сказал, что гражданские объекты в городе не пострадали.
По данным Минобороны, еще два беспилотника были сбиты над Брянской областью, один — над Белгородской. В то же время брянский губернатор Александр Богомаз ночью сообщал о трех сбитых беспилотниках.
Накануне ночью и утром атакам дронов подверглись Ростовская, Воронежская, Брянская, Белгородская и — впервые — Кировская область. В районе Каменск-Шахтинского возник пожар на топливном складе после падения дрона, в городе Котельнич Кировской области сбили пять дронов, три из них упали на территории комбината «Зенит», загорелись, но позже были потушены.
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