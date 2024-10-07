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Общество ,  
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Ирина Болгар объяснила публикацию фото из семейного архива с Дуровым

Мать троих детей основателя Telegram рассказала, что провела с ним десять лет и что у нее есть «датированные фото за каждый месяц из этих 10 лет». Ранее она опубликовала фото с Дуровым и детьми и рассказала историю их отношений

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что опубликовала фотографии из семейного архива в ответ на «бессовестную ложь про деловые отношения» с предпринимателем. Об этом она сказала в ответ на пост в телеграм-канале бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина по поводу ее планов выпустить книгу и документальный фильм о жизни с основателем Telegram.

«Что касается фото Павла Дурова из нашего семейного архива, то я опубликовала эти фотографии именно в тот день, когда Михаил Равдоникас, его так называемый spokesman, дал комментарии журналистам New York Times, содержащие заведомо ложную информацию», — пояснила Болгар.

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По ее словам, она провела с Дуровым десять лет, из которых одну половину они прожили в одной квартире, а «вторую половину жили совместно, встречаясь в разных странах несколько месяцев в году в общей сложности».

Девушка рассказала, что у нее есть «датированные фото за каждый месяц из этих 10 лет». «А также личная корреспонденция между мной и Павлом. Нотариальные соглашения на доступ к банковским счетам. И бесчисленное количество фактических доказательств», — добавила она.

«Я опубликовала фотографии из семейного архива только с целью защитить свою репутацию от заведомой лжи», — объяснила Болгар.

В конце сентября Болгар опубликовала фото с Дуровым и детьми и рассказала историю их отношений. «Эти фотографии были сделаны в 2013–2021 годах, когда мы жили вместе в Санкт-Петербурге и когда мы оставались парой в Швейцарии, Эмиратах, и во время наших путешествий в другие страны», — написала она в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Летом Болгар рассказывала Forbes, что познакомилась с Дуровым в 2012 году. В 2013 году у них родилась дочь Лея, в 2016-м — сын Даниэль, а в 2017-м — Давид. Девушка жила с детьми в Санкт-Петербурге, а в 2018 году переехала к основателю Telegram в Дубай. Однако там она не смогла получить вид на жительство и с 2020 года живет с детьми в Швейцарии.

Издание писало, что Дуров стал фигурантом дела в Швейцарии после обращения Болгар в суд с двумя исками, один из которых — о физическом насилии к сыну. Болгар сообщила, что суд в Швейцарии лишил предпринимателя родительских прав.

Бизнесмен не комментировал заявления Болгар, но говорил, что около 15 лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей.

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Персоны
Елена Чернышова
Ирина Болгар Павел Дуров Дети
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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