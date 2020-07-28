В Башкирии при взрыве снаряда на бывшем арсенале пострадали 4 человека

Фото: forpostbp.com

В Иглинском районе Башкирии при взрыве снаряда на бывшем арсенале в поселке Урман пострадали четыре человека. Об этом РБК сообщили в компании АО «Форпост Балтики Плюс», которая выполняет госконтракт по утилизации боеприпасов с территории арсенала.

Представитель подрядчика заверил, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, они были госпитализированы с легкими травмами.

Взрыв боеприпасов произошел 28 июля при погрузке. Обстоятельства происшествия и причина детонации устанавливаются.

Местные власти заявили, что жителям поселка ничего не угрожает. «Территория бывшего арсенала охраняется, там постоянно патрулируют охранники, гражданам туда вход запрещен. Взрыв произошел внутри бывшего арсенала, и никакой опасности для жителей поселка Урман нет», — сказал «РИА Новости» представитель администрации Иглинского района.