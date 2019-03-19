Медведев поручил проиндексировать зарплаты бюджетников с октября

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников и федеральных госслужащих с 1 октября 2019 года.​ Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Заработная плата вырастет на 4,3%. Согласно документу, речь идет об индексации для работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных госорганов и гражданских, работающих в воинских частях.

18 марта Медведев подписал документ об увеличении с 1 апреля размера социальных пенсий на 2%. Отмечалось, что фактическое повышение составит 182 руб. (ниже уровня инфляции за 2018 год) — средние пенсии вырастут до 9266 руб.

В марте 2018 года во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин говорил, что индексация пенсий должна быть выше уровня инфляции. В апреле 2018 года социальные пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 2,9% (рост средней социальной пенсии — 255 руб.). Обращаясь к Федеральному собранию в этом году, президент заявил, что индексация пенсий должна проводиться после того, как доходы российских пенсионеров вырастут до уровня прожиточного минимума в каждом конкретном регионе.

