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Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим

Президент России Владимир Путин повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих с 1 октября, сообщается на сайте правовой информации.

Повышение на 4,3% коснется дипломатических работников и остальных сотрудников Министерства иностранных дел, а также федеральных госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами. Указ глава государства подписал 19 сентября.

Последнее повышение месячного оклада госслужащих пришлось на январь 2018 года. Тогда зарплаты выросли на 4%. До этого оклад чиновников повышали на 5,5% в 2013 году.

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Теги: госслужащие, Путин, зарплаты
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