Следствие попросило арестовать брата экс-совладельца «Теремка»

Речь идет о девелопере Павле Фуксе, подозреваемом по делу о мошенничестве при строительстве элитного ЖК Sky House в Москве. Информация о просьбе следствия заочно арестовать его брата Романа Фукса оказалась ложной

Павел Фукс (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Следствие попросило заочно арестовать девелопера Павла Фукса — брата экс-совладельца «Теремка» Романа Фукса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

«Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно находится в суде. Рассмотрение назначено на 11 число [пятница]», — заявили РБК в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

В суде уточнили, что распространенная ранее информация о ходатайстве следствия об аресте Романа Фукса «является некорректной». «Имеющиеся неточности в базе суда в настоящее время устранены», — отметили там.

Павел Фукс — владелец девелоперской компании MosCityGroup и фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК России). Бизнесмен находится в розыске.