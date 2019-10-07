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Следствие попросило арестовать брата экс-совладельца «Теремка»
Речь идет о девелопере Павле Фуксе, подозреваемом по делу о мошенничестве при строительстве элитного ЖК Sky House в Москве. Информация о просьбе следствия заочно арестовать его брата Романа Фукса оказалась ложной
Павел Фукс (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Следствие попросило заочно арестовать девелопера Павла Фукса — брата экс-совладельца «Теремка» Романа Фукса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

«Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно находится в суде. Рассмотрение назначено на 11 число [пятница]», — заявили РБК в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

В суде уточнили, что распространенная ранее информация о ходатайстве следствия об аресте Романа Фукса «является некорректной». «Имеющиеся неточности в базе суда в настоящее время устранены», — отметили там.

Общество
Следствие попросило заочно арестовать экс-совладельца «Теремка»

Павел Фукс — владелец девелоперской компании MosCityGroup и фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК России). Бизнесмен находится в розыске.

Дело было заведено из-за проблем со строительством элитного московского долгостроя Sky House на Мытной улице. Застройщик ЖК — структура MosCityGroup «Олтэр», учредителем которой с 2010 по 2013 год был брат Павла Фукса Роман. В июне 2019 Capital Group девелопера Павла Тё договорилась о достройке Sky House, подписав с компанией «Олтэр» договор на выполнение функций технического заказчика. Финансовая сторона сделки не раскрывалась.

Бизнес
Против девелопера в Москве завели уголовное дело из-за долгостроя

В субботу, 5 октября, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда ошибочно сообщил, что следствие попросило арестовать по делу о мошенничестве Романа Фукса.

Авторы: Артём Губенко, Роман Кирьянов, Александра Юшкявичюте
Теги: «Теремок», следствие, арест
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