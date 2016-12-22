Против девелопера в Москве завели уголовное дело из-за долгостроя

Проблемный жилой комплекс на Мытной улице строится с 2009 года и к настоящему времени построен на 90%. Обязательств перед дольщиками, отметили в Москомстройинвесте, застройщик не выполняет с 2014 года

Вид на жилой комплекс Sky House (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Следователи завели уголовное дело о мошенничестве в отношении застройщика жилого комплекса Sky House на Мытной улице в Москве компании ООО «Олтэр». Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Производство по ч. 2 ст. 159 УК РФ открыто в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников компании. Основанием для возбуждения уголовного дела стало обращение комитета столичной мэрии в прокуратуру.

«По делу подготовлен план расследования, в соответствии с которым необходимо провести большой объем следственных и процессуальных действий, в том числе с участниками долевого строительства», — пояснил замглавы комитета Александр Гончаров.

По его словам, девелопер не выполнял обязательств перед дольщиками с 2014 года. При анализе ежеквартальной отчетности застройщика власти выявили нарушение норматива целевого использования денежных средств населения. «Это может свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки», — пояснил Гончаров.

Генеральный директор ООО «Олтэр» Евгений Соловинский отказался комментировать РБК возбуждение уголовного дела.

Жилой комплекс по адресу: улице Мытная, 40-44, строится с 2009 года. Гончаров отметил, что строительство практически завершено, однако в эксплуатацию дом пока еще не введен. Всего девелопер заключил около 400 договоров участия в долевом строительстве. Среди дольщиков — семья бывшего губернатора Тульской области и основателя розничной сети «Седьмой континент» Владимира Груздева и боец ММА Федор Емельяненко.

В июне дольщики обратились в полицию с требованием проверить генподрядчика строительства Sky House ИФСК «АРКС». Они пожаловались на то, что с октября 2017 года компания не оплатила работу субподрядчиков и при этом получила более 70 млн руб. от ООО «Олтэр».